Смертную казнь вернули авторам. Госдума возвращается к обсуждению закона

Законопроект предлагал «исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации смертной казни как вида наказания». Максимальным видом наказания, по идее авторов, должно было стать лишение свободы.

Совет Госдумы вернул авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса. В 2001 г. документ внесла группа депутатов, в основном из фракции «Союз правых сил», в том числе Борис Немцов, Егор Гайдар, Сергей Ковалев, Борис Надеждин и Ирина Хакамада, пишет «Коммерсант».

Авторами законопроекта по исключению слов «смертная казнь» из УК была группа депутатов из 31 человека. Почти все — из СПС, в том числе убитый в 2015 г. оппозиционер Борис Немцов и умерший в 2009 г. автор экономических реформ Егор Гайдар, а также политик Ирина Хакамада. Среди них есть действующие сенатор Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава «Росатома» Алексей Лихачев. Елена Мизулина отозвала свою подпись под законопроектом в 2014 г., будучи членом «Справедливой России». Крашенинников остается единственным действующим депутатом Госдумы среди авторов законопроекта.

В УК смертная казнь остается одним из видов наказания, но она не действует из-за моратория, подкрепленного решениями Конституционного суда. В 2001 г. законопроект было предложено принять в первом чтении. В 2002 и 2012 гг. назначался ответственный комитет, но решение не было принято. В 2016 и 2021 гг. комитет вновь назначался, теперь же проект вернут авторам.

Законопроект предлагал «исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации смертной казни как вида наказания», максимальным видом наказания, по идее авторов, должно было стать пожизненное лишение свободы.

Один из авторов, Борис Надеждин, пояснил, что в Думу нельзя вносить закон на ту или иную тему, если «аналогичный проект уже принят в одном из чтений», в противном случае оба закона ставятся на голосование одновременно. «Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, оно вычищает те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему».

В последние месяцы в Госдуме активизировали работу по избавлению от «зависших» законопроектов. По данным издания, на одном из советов представитель президента в Госдуме Гарри Минх поднял вопрос о правовой коллизии, которая связана с возвратом законопроектов депутатам прошлых созывов.

После приостановки членства России в Совете Европы политики спорят о возвращении в страну смертной казни, которую до сих пор применяют в США и Китае, рассказывал DK.RU.