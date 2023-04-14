В Свердловской области из-за гололеда перекрыли трассу

Дорожники не успели устранить лед с дороги. С раннего утра трасса перекрыта до полного окончания работ, гарантирующих безопасность движения.

Участок трассы Екатеринбург – Тюмень перекрыт из-за непогоды и гололеда. Подрядчик, по данным «Уралуправтодора», не успел привести дорогу в порядок, в итоге с 7.30 утра она закрыта, гололед устраняют.

Распоряжением ФКУ «Уралуправтодор» введено временное ограничение движения на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-351 Екатеринбург — Тюмень, обход — поселок городского типа Белоярский для всех видов транспорта, — говорится в официальном оповещении ведомства.

Напомним, в регионе резко похолодало и вечером в четверг, 13 апреля, пошел снег. Утром дороги в Екатеринбурге и области были покрыты льдом, цены на такси выросли в несколько раз. Сегодня в регионе ожидаются заморозки до -15 градусов. Потеплеет до стабильных плюсовых температур днем и ночью только к середине следующей недели.

Напомним, ранее DK.RU писал, что весной передвижение по трассе на Пермь из Екатеринбурга будет осложнено из-за начавшегося там ремонта.

Также в начале года стало известно, что трассу Екатеринбург – Краснодар отложили в долгий ящик на федеральном уровне.