Карта «Мир» покорила еще одну зарубежную дружественную страну

Власти Конго изучают возможность использования российской платежной системы. Они уже обсуждают вопрос с Банком России и заинтересованными органами.

Власти Конго изучают возможность использования российской банковской платежной системы «Мир» для личных целей, сообщают РИА Новости со ссылкой на посла Демократической Республики в Москве Ивана Вангу. Как отметил глава дипмиссии, сейчас посольство Конго в РФ сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за ограничений в отношении Москвы и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им средства.

Информация о применении системы «Мир» была передана конголезским властям, которые уже рассматривают вопрос с Банком России и заинтересованными органами. Ранее мексиканский посол в России Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что Мехико готова к переговорам с Москвой по внедрению карт «Мир».

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