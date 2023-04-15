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Карта «Мир» покорила еще одну зарубежную дружественную страну

Карта «Мир» покорила еще одну зарубежную дружественную страну
Иллюстрация: РБК

Власти Конго изучают возможность использования российской платежной системы. Они уже обсуждают вопрос с Банком России и заинтересованными органами.

#НОВОСТИ

Власти Конго изучают возможность использования российской банковской платежной системы «Мир» для личных целей, сообщают РИА Новости со ссылкой на посла Демократической Республики в Москве Ивана Вангу. Как отметил глава дипмиссии, сейчас посольство Конго в РФ сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за ограничений в отношении Москвы и не может получить деньги на выплату зарплаты сотрудникам посольства. Также родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им средства.

Информация о применении системы «Мир» была передана конголезским властям, которые уже рассматривают вопрос с Банком России и заинтересованными органами. Ранее мексиканский посол в России Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что Мехико готова к переговорам с Москвой по внедрению карт «Мир». 

ПСБ одним из первых в России предоставил малому и среднему бизнесу возможность принимать платежи в интернете через Mir Pay, что открывает предпринимателям больше возможностей для работы с покупателями, рассказывал DK.RU. Услуга автоматически и бесплатно предлагается всем клиентам ПСБ, подключившим интернет-эквайринг банка, а также использующим платежную форму ПСБ. Клиент онлайн-магазина, подключенного к эквайрингу ПСБ, совершая покупки с Android-смартфона и расплачиваясь за них картой «Мир», сможет на странице оплаты среди представленных способов выбрать платежный сервис Mir Pay.

Автор: Андрей Широков
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