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Студент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства мести

Студент на три дня стал гендиректором курсов Skillbox из чувства мести
Иллюстрация: 2gis.ru

Студенту образовательных курсов Skillbox не вернули деньги за обучение в полном размере и он решил отомстить, «отжав» целую компанию. Основатель Skillbox узнал о смене гендиректора от юристов.

#НОВОСТИ

Студент образовательных курсов Skillbox решил креативно отомстить компании, став ее генеральным директором по поддельной доверенности, рассказал GD.RU. Удивительно, что ему это действительно удалось и несколько дней человек с улицы правил компанией, едва не сменив ее официальное название. 

Как выяснило следствие, в сентябре 2022 г. Ислам Кучаев оплатил курс обучения по кибербезопасности. Позже учиться в ООО «СКИЛБОКС» передумал и попросил деньги назад, но из оплаченных 95 тыс. руб. ему вернули только 60 тыс. руб. Кучаев обиделся и придумал план мести. В конце февраля он принес нотариусу фальсифицированное решение совета директоров ООО «СКИЛБОКС», согласно которому он становился новым генеральным директором компании. Нотариус документ зарегистрировала, отправила в налоговую, где внесли изменения в ЕГРЮЛ. 

За время своего недолгого правления (с 7 по 9 марта) Кучаев попытался сменить официальное название компании на «Сферу». Основатель Skillbox Дмитрий Крутов о смене генерального директора своей компании узнал от юристов, которые принесли ему документы из ЕГРЮЛ. В новом гендире сразу узнали обиженного студента Ислама Кучаева и оперативно откатили изменения. Схему Кучаева сейчас проверяют следователи.

К счастью для руководства Skillbox, другого урона компании мстительный ученик причинить не успел. Сейчас студенту грозит ответственность за фальсификацию данных ЕГРЮЛ — штраф до 300 тыс. руб. либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. В Skillbox отказались комментировать историю.

Курсы Skillbox входят в портфель активов VK. Недавно VK также консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников «Учи.ру», выкупив оставшуюся долю в размере 75%, рассказывал DK.RU. Сделка усилила позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования, поскольку сейчас в портфель активов VK входят разнообразные образовательные платформы, включая Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика» и «Сферум».

Автор: Андрей Широков
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