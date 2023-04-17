Сразу три противорадиационных убежища выставлено на торги по аренде в Екатеринбурге

Убежища утратили свою изначальную функцию. Их современное назначение — коммерческие помещения. Все были построены в 50-х годах прошлого века.

«Дирекция по инвестиционной деятельности», занимающаяся управлением федеральной собственностью, выставила на торги по аренде на площадке РТС-тендер три помещения, которые изначально проектировались как противорадиационные убежища, сообщает E1.RU.

Два из них находятся по адресу Хохрякова, 21 и один на Малышева, 90. В паспортах объектов указано, что в готовность они могут прийти за 12 часов. В помещениях нет герметичных ставней и дверей, поэтому по своему изначальному назначению они использоваться не могут. Их предлагается арендовать как площадки под коммерческое использование.

Убежища на Хохрякова, 21 были построены в 1958 г. Цена первого, площадью 120,1 кв. м, начинается с 34 тыс. руб. в мес. Второе, площадью в 122,7 квадрата, сдают за 35 тыс. руб. Убежище на Малышева, 90 сдано в эксплуатацию в 1955 г. Начальная цена за аренду помещения площадью в 134 кв. м — 37 тыс. руб.

Напомним, в этом месяце Управление Росимущества в Свердловской области выставило на открытый аукцион бомбоубежище, расположенное на Альпинистов, 57. Его площадь почти 800 кв. м. Цена 14 млн 730 тыс. руб. Оно находится в здании постройки 1976 г.

Осенью прошлого года на аукцион был выставлен списанный бункер по адресу проспект Ленина, 8. Собственник тот же — региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Начальная стоимость объекта оценивается в 1 млн 139 тыс. руб. По данным МЧС, бункер списали еще в 2008 г. и он не является объектом гражданской обороны. Согласно техпаспорту от 2009 г., здесь есть 11 помещений и два выхода, а также все необходимые коммуникации.

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