ТС «Лента» присматривается к косметической сети «Улыбка радуги»

Один из крупнейших продуктовых ритейлеров России намерен нарастить прибыльность бизнеса и в рамках этой трансформации ведет переговоры о покупке крупной сети дрогери.

Ритейлер «Лента» договаривается о покупке сети косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночные источники. В самих компаниях не стали комментировать сделку. В 2021 г. выручка ООО «Дрогери Ритейл», управляющей сетью «Улыбка радуги», могла составить 23,2 млрд руб., подсчитал в «Infoline-Аналитика». Исходя из этих данных, компанию можно оценить примерно в 35 млрд руб. Весь оборот российского рынка косметики, парфюмерии и товаров для дома в 2022 г. снизился на 3,6%, до 810 млрд руб.

Возможностью покупки «Улыбка радуги» интересовался также ритейлер «Магнит» в начале 2022 г. Сейчас в «Магните» отказались от комментариев на эту тему.

Сеть «Улыбка радуги» в 2001 г. основал Андрей Трубицын в Санкт-Петербурге, в 2012 г. контроль в ней получили Дмитрий Костыгин и Август Мейер, совладельцы ныне закрытого интернет-магазина «Юлмарт». Сейчас сеть включает более 1,1 тыс. магазинов в 33 регионах.

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У «Ленты» на конец 2022 г. было 259 гипермаркетов и 561 магазин малых форматов по всей России, в прошлом году продажи компании выросли на 11,1%, до 537,4 млрд руб. Перед компанией стоит задача трансформировать бизнес, говорила в прошлом октябре директор по стратегии и трансформации сети Анастасия Волохова, поскольку продажи гипермаркетов падают. Выход в сегмент дрогери за счет покупки «Улыбки радуги» может быть одним из способов решения проблемы, полагает партнер One Story Ольга Сумишевская. Самой «Улыбке радуги» сделка поможет поддержать бизнес в условиях нестабильности в экономике, считает независимый эксперт Ирина Болотова.