Из Екатеринбурга возобновятся прямые перелеты к Эгейскому побережью Турции

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам в Даламан. Стоимость отдыха здесь начинается от 155 тыс. руб. за неделю на двоих.

Стало известно, что вскоре возобновится авиасообщение между Екатеринбургом и турецким курортным городом Даламан. Участники рынка отмечают, что давно ждали открытия этого направления, сообщают «Моменты».

Мы очень рады этому, потому что и раньше слухи ходили об этих рейсах, но не было точной информации. Перелеты будут очень востребованы, потому что туристам нужна какая-то альтернатива Анталии и Египту, где уже много отелей забронировано и цены достаточно высокие, — рассказал турагент Дмитрий Денгольц.

По данным турагентств, стоимость отдыха на Эгейском побережье на неделю начинается от 155 тыс. руб. на двоих. Эксперты отмечают, что эти цены являются нормальными для сезона в Турции. Кроме того, новые перелеты позволят отдыхать не только в Даламане: доехать можно также до Мармариса, Фетхие и Бодрума.

Напомним, с 27 апреля Аэрофлот открывает прямые рейсы в Анталью из Екатеринбурга и Казани. Осуществлять рейсы планируется на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 г.

Из информации на сайте Аэрофлота следует, что перелет будет осуществляться 5,5 часов. Стоимость билетов — от 49 889 руб., это тариф без багажа. С чемоданом весом в 23 кг пассажиру предстоит заплатить 54 399 руб.

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