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Эльвире Набиуллиной предложили обслуживать карты МИР бесплатно

Эльвире Набиуллиной предложили обслуживать карты МИР бесплатно
Иллюстрация: РИА

На фоне санкций миллионы граждан России были вынуждены выпустить карту МИР в своих банках в качестве дополнительной, но не все банки готовы предоставлять эту услугу без особых условий.

#НОВОСТИ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обслуживание карт Мир во всех банках. На фоне санкций в отношении российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта Мир стала единственной альтернативой, которую миллионы граждан России были вынуждены выпустить в качестве дополнительной. Политолог обратил внимание, что многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой без оплаты обслуживания. 

Существуют банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населенных пунктах), которые при обслуживании карт Мир требуют плату или выполнение дополнительных требований для бесплатного обслуживания — поступление на карту определенных сумм, траты с карты на определенные суммы в течение месяца, — уточнил Орлов. Одним из таких банков является, например, Сбербанк.

В связи с этим он направил обращение на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, в котором попросил ее совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт Мир российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против банковской системы РФ и ограничений, введенных глобальными платежными системами Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось, что профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами, рассказывал DK.RU. Карта Мир позволит россиянам вернуть возможность безналичных расчетов в некоторых зарубежных странах, а также оплату покупок телефоном после отключения Google Pay и Apple Pay.

Автор: Андрей Широков
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