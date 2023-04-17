Эльвире Набиуллиной предложили обслуживать карты МИР бесплатно

На фоне санкций миллионы граждан России были вынуждены выпустить карту МИР в своих банках в качестве дополнительной, но не все банки готовы предоставлять эту услугу без особых условий.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать бесплатным обслуживание карт Мир во всех банках. На фоне санкций в отношении российской банковской системы, в том числе в части ограничения функций иностранных карт Visa и Mastercard, карта Мир стала единственной альтернативой, которую миллионы граждан России были вынуждены выпустить в качестве дополнительной. Политолог обратил внимание, что многие банки предоставляют своим клиентам возможность пользоваться картой без оплаты обслуживания.

Существуют банки, в том числе крупные (порой только они представлены в малых населенных пунктах), которые при обслуживании карт Мир требуют плату или выполнение дополнительных требований для бесплатного обслуживания — поступление на карту определенных сумм, траты с карты на определенные суммы в течение месяца, — уточнил Орлов. Одним из таких банков является, например, Сбербанк.

В связи с этим он направил обращение на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, в котором попросил ее совместно с банковским сообществом рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного обслуживания карт Мир российскими банками без дополнительных условий на период внешних санкций против банковской системы РФ и ограничений, введенных глобальными платежными системами Visa и Mastercard.

Ранее сообщалось, что профильные ведомства Маврикия приступили к работе над тем, чтобы на территории страны можно было расплачиваться российскими картами, рассказывал DK.RU. Карта Мир позволит россиянам вернуть возможность безналичных расчетов в некоторых зарубежных странах, а также оплату покупок телефоном после отключения Google Pay и Apple Pay.