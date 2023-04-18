В Москве искать призывников будут с помощью системы видеонаблюдения

В столице работает 214 тыс. камер уличного видеонаблюдения. С их помощью будут определять место жительства тех призывников, которые не живут по прописке.

Система видеонаблюдения в Москве используется для того чтобы найти место жительства призывников, пишет ТАСС со ссылкой на военного комиссара Москвы, полковника Максима Локтева. По его словам, зачастую граждане не живут по месту регистрации, поэтому им не удается вручить повестку. Сейчас военкомат пытается решить этот вопрос при поддержке мэра столицы Сергея Собянина и главного управления МВД по Москве.

Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается, — заявил Локтев. По его словам, с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

По состоянию на 2022 г. в Москве насчитывалось 214 тыс. камер видеонаблюдения, работа системы стоила городскому бюджету 9,8 млрд руб., говорил в прошлом октябре замруководителя департамента финансов города Москвы Павел Дитятев.

1 апреля 2023 г. в России начался весенний призыв. Согласно указу президента Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек.

Кроме того, 14 апреля Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Кроме того, повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в едином реестре повесток. С того момента получателю повестки запретят выезд из России, а если через 20 дней он не придет в военкомат, то будет считаться уклонистом. Таким людям запретят водить машину, брать кредиты, совершать сделки с недвижимостью.

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