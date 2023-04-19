Производитель водки Absolut передумал возвращаться в Россию спустя неделю

Компания столкнулась с серьезной критикой в Швеции из-за решения возобновить поставки для обеспечения устойчивости местной компании и защиты местных сотрудников.

Производитель шведской водки Absolut, который принадлежит французской Pernod Ricard, решил прекратить экспорт в Россию спустя неделю после его возобновления. Компания признала, что решение о возобновлении экспорта стало причиной для серьезной критики в Швеции.

Напомним, в середине апреля стало известно, что концерн поставляет в РФ продукцию в объеме, «способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость», чтобы защитить местную команду в том числе от уголовной ответственности, в частности, от обвинений в преднамеренном банкротстве. Деятельность группы в России была резко сокращена с марта 2022 г.

Признавая наш долг заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания Absolut приняла решение прекратить экспорт в Россию. Это не предотвратит попадание бренда на рынок параллельного импорта, который сильно вырос за последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля, — говорится в заявлении Стефани Дюрру, гендиректора компании Absolut.

Pernod Ricard — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.

С ноября 2022 г. правительство РФ разрешило ввозить в страну некоторые известные алкогольные бренды в рамках «параллельного импорта».

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