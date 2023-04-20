Инфляция в Свердловской области резко снизилась

В марте 2023 г. цены в регионе росли почти в четыре раза медленнее, чем в феврале. В Центробанке это объясняют эффектом высокой базы, а не реальным замедлением роста стоимости товаров.

Показатель годовой инфляции в Свердловской области в марте снизился до 3,5% после 11,3% февраля. В пресс-службе Центробанка пояснили, что все дело в статистическом эффекте высокой базы.

В марте прошлого года цены росли высокими темпами из-за потребительского ажиотажа: люди скупали продукты, технику, недвижимость, автомобили. В 2023 г. динамику цен на продовольствие в регионе определял хороший урожай прошлого года. Животноводы смогли снизить расходы на корма, что позволило им сдерживать рост цен на молочные продукты, пояснили в ЦБ. Овощи «борщевого набора» подешевели благодаря хорошим запасам, а фрукты, завозимые из-за рубежа — за счет восстановления логистических цепочек и укрепления рубля.

Потребительская активность оставалась сдержанной, поэтому расширение предложения, в том числе за счет поставок в рамках параллельного импорта, привело к значительному замедлению роста цен на легковые автомобили. Подешевели шины, детские автокресла, обувь, мебель, стройматериалы и бытовая техника, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в 2023 г. в диапазоне 5-7%, в 2024 г. рост цен может составить 4% годовых.

Напомним, накануне сообщалось, что зависимость свердловских аграриев от импортных семян овощей оценили в 90%.

В марте DK.RU писал, что более 60% свердловчан за последний год столкнулись с нехваткой денег на повседневные нужды. В исследовании регионального центра финансовой грамотности Свердловской области приняли участие более 500 тыс. жителей области. Оказалось, что 55% участников опроса оценивают свое материальное положение как «среднее», при этом 64,7% опрошенных за последний год столкнулись с нехваткой средств на повседневные нужды. В случае нехватки денежных средств 71% заявили о готовности занять необходимую сумму у родственников, еще 29% — обратиться в банк или ломбард. При этом сокращать расходы в такой ситуации планируют 56,1% опрошенных, искать дополнительный заработок — 32%, задействовать накопления — 12%.