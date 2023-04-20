Застройщик Владимир Воробьев снова под судом. На этот раз мошенничество

Воробьева осудили за привлечение денежных средств от граждан в 2012-2014 гг., речь идет о почти 47 млн руб. Застройщика приговорили к 7,5 годам колонии, сам он вину не признал.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор застройщику Владимиру Воробьеву. Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что его признали виновным чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, в крупном и особо крупном размерах»). Ущерб по делу оценен в 46,8 млн руб.

Как сообщили в ведомстве, «в период с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал денежные средства граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова. При этом с потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа. (…) Впоследствии Воробьев многоэтажный дом не построил, денежные средства потерпевшим не вернул».

Застройщик свою вину не признал.

Ранее, в 2017 г., Воробьева уже осудили на шесть лет колонии за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Большинство домов суд постановил снести, люди потеряли вложенные деньги. Тогда от действий застройщика пострадали 437 человек, вложивших в незаконную недвижимость более 495 млн руб. Однако позже застройщик был признан невменяемым.

20 апреля 2023 г. Владимира Воробьева приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (путем частичного сложения с предыдущим наказанием). Приговор в законную силу не вступил.

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