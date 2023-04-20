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Умные светофоры и пешеходные переходы появятся еще на нескольких улицах Екатеринбурга

Умные светофоры и пешеходные переходы появятся еще на нескольких улицах Екатеринбурга
Иллюстрация: phonoteka.org

Желтые мигающие светофоры, снижающие аварийность, установят на сложных перекрестках на ул. Проезжей, Фрезеровщиков, Золотистом бульваре и дублере ул. Ангарской.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

На дорогах Екатеринбурга продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы. В этом году в городе построят два светофорных объекта, появится четыре мигающих светофора и две проекционные разметки на пешеходных переходах.

Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Сергей Яскевич сообщил, что современные объекты для регулирования дорожного движения появятся в Компрессорном микрорайоне и на Эльмаше. Новые желтые мигающие светофоры, которые снижают аварийность на сложных перекрестках, установят на ул. Проезжей, Фрезеровщиков, Золотистом бульваре и дублере ул. Ангарской.

Вырастет в городе и число умных пешеходных переходов. Первый такой, напомним, появился в 2022 г. у гимназии №120 в Екатеринбурге. Проекционная разметка, которую видно в непогоду и ночью, в этом году уже появилась в центре города, на перекрестке ул. Никонова и Царской, летом она появится на пешеходном переходе ул. Амундсена. Также лучше оценивать ситуацию на дороге водителям помогут светофоры со стойками, оборудованными светодиодной лентой, дублирующей сигнал светофора. Первые такие светофоры уже появились на перекрестках Белинского – Большакова, Белинского – Чапаева и Розы Люксембург – Куйбышева.

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Как ранее писал DK.RU, в городе продолжаются работы по сооружению транспортной развязки у «Калины». В администрации Екатеринбурга предупредили о новых ограничениях для автомобилистов в районе дорожной стройки: с 25 апреля будет закрыто движение по съезду с ул. Комсомольской на ул. Хрустальную — по этой дороге водители едут в микрорайон Синие Камни с дублера Сибирского тракта или со стороны ул. Малышева. Ограничения будут действовать до 1 мая. В качестве альтернативы для водителей будет организован левый поворот на перекрестке ул. Комсомольской и Байкальской (на карте помечен зеленым). 

С 29 апреля перекроют проезд по Базовому переулку. Ограничение поставят в районе дома №4, где начнется строительство опор эстакад развязки. Вместо этого автомобилисты смогут выехать на Сибирский тракт, двигаясь по ул. Яламова вдоль зданий №28а и 28б (на карте — зеленым). Временный порядок движения будет действовать до 12 мая.

Автор: Александра Клименко
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