На Урале запускают автобусные туры в Гари через Верхотурье. Туристов научат ловить рыбу

Встречать гостей собрались с размахом: в Верхотурье устроят театрализованное представление с трехкратным залпом из пушек, а в Гарях выступит фольклорный ансамбль.

Свердловские власти анонсировали старт автобусных экскурсий на север области — в поселок Гари, где недавно по поручению Евгения Куйвашева построили туристический центр «Пристань Гари». Как написал в телеграмм-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, туристы смогут увидеть заповедную, нетронутую природу севера Свердловской области, научатся ловить рыбу, а также посетят духовную столицу Урала.

Первый трехдневный выезд из Екатеринбурга в майские праздники организует оператор «Отрада». Группу туристов по пути завезут в Верхотурье — познакомят с историей города, народными промыслами и продукцией монастырского производства «Косьминский гостинец». В Гарях запланирована прогулка на катере по реке Сосьва, мастер-класс по рыбной ловле и пикник с шашлыками.

Встречать гостей в северных населенных пунктах собрались с размахом. В Верхотурье туристам обещают театрализованную встречу с караваем и трехкратным залпом из пушек. А в Гарях гостей ждут местный фольклорный ансамбль, пироги и стопочка местного.

Стоимость тура начинается от 15 тыс. руб. на человека.

Ранее DK.RU писал, что туристический комплекс «Пристань Гари» по прогнозам властей должен стать точкой притяжения любителей активного отдыха. На берегу Сосьвы появилось девять модульных домиков, где могут единовременно разместиться до 49 гостей, там же оборудовали станцию для лодок и квадроциклов. Для туристов разработали меню с блюдами из местных фермерских продуктов.

Недавно новую инфраструктуру представили туроператорам региона в ходе ознакомительной поездки на север области. На встрече обсуждалось несколько вариантов маршрутов, в частности — возможность заброски туристов в Гари на вертолете для уединенного отдыха с рыбалкой.

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