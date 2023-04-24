Добывать платину на Среднем Урале согласно все меньше компаний

Часть компаний готова заморозить добычу, так как работает в убыток. Проблемы возникли из-за внесенных в Налоговый кодекс в 2020 г. изменений.

Несколько компаний в Свердловской области могут заморозить добычу платины. Как рассказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, предприятиям сложно выдержать финансовую нагрузку, вызванную изменениями в подходах к расчету налога на добычу полезных ископаемых.

У многих предприятий по добыче платины налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, и им трудно одномоментно выдержать финансовую нагрузку, вызванную этим изменением. К нам поступили обращения целой группы недропользователей, это реальные предприятия Свердловской области. По словам их представителей, добыча металла является для них не только нерентабельной, но и убыточной, и если ничего не поменяется, они вынуждены будут заморозить ее, — сказала Артюх.

Напомним, в 2020 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые определили, что сумма НДПИ рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку налога и рентный коэффициент. Изменения вступили в силу 1 января 2021 г. На некоторые твердые полезные ископаемые коэффициент был определен в размере 3,5.

Елена Артюх пояснила, что в Свердловской области золото и платину добывают из россыпных месторождений — недропользователи получают металлы не в чистом виде, а в концентратах. Согласно разъяснениям Минфина РФ, концентрат определен в качестве самостоятельного объекта налогообложения, и к нему должен применяться рентный коэффициент

Но налоговые органы считают, что в отношении содержащейся в концентратах платины должен применяться рентный коэффициент 3,5. То есть, по сути, они не концентрат рассматривают в качестве объекта налогообложения, а содержащиеся в нем чистые металлы. В результате налоговая ставка для недропользователей выросла до 22,75% от выручки.

Суды при обращениях недропользователей ссылаются на то, что письма Минфина о применении рентного коэффициента 1 не являются нормативно-правовыми актами. Информация о сложившейся ситуации направлена уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову для включения ее в ежегодный доклад главе государства, а также в недавно созданную правительственную комиссию, ответственную за разработку мер поддержки в сфере добычи, производства и обращения драгметаллов и камней.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, как Елена Артюх оценила 2022 г. для российских предпринимателей и что считает главными проблемами.

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