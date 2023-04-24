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«Уральские авиалинии» закрыли 2022 г. с рекордной прибылью

«Уральские авиалинии» закрыли 2022 г. с рекордной прибылью
Иллюстрация: samolety.org

Чистая прибыль уральской авиакомпании, одно из крупнейших частных перевозчиков страны, в 2022 г. стала рекордной как минимум с 2017 г.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила рекордную прибыль в 2022 г. Чистая прибыль перевозчика составила 13,5 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателей 2021 г., следует из отчетности компаний по РСБУ, которую проанализировал РБК. Цифры 2022 г. стали для «Уральских авиалиний» рекордом как минимум за последние шесть лет.

Суммарно чистая прибыль 27 крупнейших авиаперевозчиков страны по итогам 2022 г. составила 87,8 млрд руб., это в 2,8 раза больше, чем было в 2021 г. Больше половины этой суммы пришлось на двух крупнейших частных перевозчиков, S7 Airlines и «Уральские авиалинии».

В целом в прошедшем году пассажиропоток российских авиакомпаний сократился, а перевозки внутри страны упали, оказали сильное влияние и введенные санкции. Помощь авиакомпаниям оказало государство. В феврале 2023 г. стало известно, что Росавиация предоставит «Уральским авиалиниям» субсидии на внутренние перелеты по России в размере 2,6 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что аналогичные субсидии перевозчикам выделяли на выполнение внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 г. На эти цели было направлено 100 млрд руб. «Уральские авиалинии» получили 8,9 млрд руб.

Также летом прошлого года «Уральские авиалинии» получили субсидию на возврат стоимости билетов по отмененным рейсам в размере 302,8 млн руб. Тогда Росавиация распределила между 19 перевозчиками 2,5 млрд руб.

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Автор: Александра Клименко
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