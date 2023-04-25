В старинном здании за екатеринбургским Домом актера откроется «офисник»

В 2020 г. то, что осталось от склада усадьбы Тупиковых, выкупил экс-депутат гордумы Екатеринбурга Николай Антонов. Он хотел реконструировать здание и открыть в нем галерею. Но план пришлось изменить.

Склад усадьбы Тупиковых (пр. Ленина, 29-б) — объект культурного наследия. В течение десятилетий он пребывало в плачевном состоянии: относительно неплохо сохранилась только одна стена — фасадная.

В 2020 г. здание приобрел экс-сотрудник ФСБ, экс-депутат гордумы, историк и предприниматель Николай Антонов. Он был единственным участником торгов. Лот ушел по стартовой цене: за 4 млн 298 тыс. руб.

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Сейчас новый владелец восстанавливает объект. К сохранившейся до наших дней стене уже добавили вторую стену. В ближайшее время рабочие приступят к реставрации кирпичной кладки.

Николай Антонов планировал открыть в здании художественную галерею: разместить в ней свою коллекцию картин уральских художников. Однако реализации идеи помешало изменение норм пожарной безопасности. Согласно новой концепции, там появятся офисы.

Напомним, что здание бывшей земской школы на Добролюбова, 19, где в последние годы размещается Уральский филиала ГМИИ им. Пушкина (ГЦСИ), было продано на муниципальных торгах за 190 млн руб. вместе с землей. Его приобрела компания «Профит» (входит в холдинг «Деловой дом на Архиерейской»). Возможно, после реконструкции в здании будет создан ресторанный комплекс.

Ранее DK.RU сообщил, что работы по реконструкции гостиницы «Исеть» должны сдвинуться с мертвой точки. К осени 2023 г. появится структура, объединяющая свердловские власти и «Деловой дом на Архиерейской». После этого памятник конструктивизма начнут приводить в порядок.