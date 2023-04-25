Стремительно растет число отказов в выдаче шенгенских виз россиянам

Наиболее частыми причинами отказа называют некорректное использование предыдущих виз и недостаток средств на счетах. Это и сложная логистика приводят к тому, что россияне отменяют поездки в Европу.

Эксперты назвали визовые трудности одним из основных сдерживающих факторов для туристических поездок в Европу, сообщает Коммерсантъ. За год число отказов в выдаче шенгенских виз россиянам увеличилось на 10-20%, рассказывает замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина. Кроме того, сегодня сложно в принципе подать документы в некоторые визовые центры. Например, люди не могут записаться в визовые центры Испании и Франции.

В апреле 30-40% запросов на оформление виз приходится на страны Шенгенского соглашения, в то время как год назад было 20%. По оценкам OneTwoTrip, зарубежные направления 1-20 апреля сформировали 17,5% продаж авиабилетов, что на 71,5% выше год к году.

Еще один фактор — сложная логистика. В результате объем спроса на европейский отдых составляет всего 15-20% от уровня, который был в допандемийном 2019 г. Многие ведущие туроператоры в этом году формируют ассортиментные программы в Европу, выкупая блоки мест на рейсах зарубежных компаний из Турции, Еревана и Кувейта. В прошлом году количество подобных предложений на рынке было минимальным.

Объем поездок по европейским направлениям резко сократился на фоне пандемийных ограничений, военных действий на территории Украины и последующего роста геополитической напряженности. Госпожа Отвагина вспоминает, что в апреле прошлого года количество принимаемых консульствами европейских стран документов сократилось на 70-80%. За год сама процедура, по ее словам, стала сложнее: количество свободных слотов для подачи документов ограниченно, срок их рассмотрения вырос, требуются дополнительные подтверждения. «В начале осени оформить европейскую визу можно было за одну-две недели, сейчас срок составляет от трех недель».

Напомним, некоторые страны вообще приняли решение не выдавать визы россиянам, рассказывал DK.RU. К ним относятся Чехия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Также в получении Шенгена отказывают Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия. Есть места для записи на оформление виз Германии, но последняя не пользуется популярностью у путешественников.