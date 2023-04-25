В Екатеринбурге не распродано 60% строящегося жилья

С точки зрения реализации квартир в новостройках столица Урала благополучнее других миллионников. В то же время здесь резко выросло число людей, которые берут ипотеку на 30 лет.

Специалисты bnMAP.pro изучили объемы нереализованных остатков на рынках строящегося жилья в городах-миллионниках. Меньше всего их доля в Москве (57%). Также в тройку лучших входят Екатеринбург (60%) и Санкт-Петербург (61%).

Самая высокая доля нереализованных квартир в Краснодаре (83%), Омске (80%) и Челябинске (74%).

При этом на рынок Екатеринбурга «продолжает наступать» 30-летняя ипотека. В 2022 г. доля заемщиков среди покупателей строящегося жилья, которые брали ипотеку на 30 лет, составляла 32%. В первые два месяца 2023 г. она выросла до рекордных 43%. Средний срок кредита увеличился до 23,6 лет.

Напомним, что этой весной индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 6% — до 149 штук.

В то же время в конце марта на рынке новостроек Екатеринбурга был зафиксирован новый рекорд: 44,8 тысяч непроданных квартир. Это на 41% больше, чем в марте 2022-го. В этот показатель входят как строящиеся, так и введенные в эксплуатацию, но не проданные квартиры.