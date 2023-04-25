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«Яндекс Маркет» подобрал оставшихся без работы сотрудников IKEA вместе с товаром

«Яндекс Маркет» подобрал оставшихся без работы сотрудников IKEA вместе с товаром
Иллюстрация: inosmi.ru

Осенью маркетплейс приобрел товарные остатки компании IKEA, которая ранее ушла из России. Теперь в «Яндекс Маркет» пришла команда менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Маркетплейс «Яндекс Маркет» нанял на работу экс-менеджеров российского подразделения шведского ритейлера. Новое подразделение с сотрудниками IKEA сосредоточится на создании сервиса по подбору мебели. Он будет представлять собой онлайн-конструктор с большим количеством элементов, например, кухни или гардеробные системы. Команду менеджеров возглавила Алла Котюга. Раньше она занималась закупочным бизнесом ритейлера в РФ.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновить. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики. Маркетплейс воспользовался моментом и выкупил товарные остатки IKEA.

Ранее DK.RU рассказывал, что недополученная прибыль ритейлеров, покинувших Россию, составила $2 млрд. Как выяснилось, больше всего недополучила IKEA — $400 млн. Вскоре белорусский аналог шведской сети планирует открыть свои магазины в России. 

Автор: Андрей Широков
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