«В Москве нового не рождается, а Урал вдохновляет, здесь открывается творческая жила»

Учеба и жизнь в Екатеринбурге помогли избежать сословных барьеров, которые часто были у студентов в Москве, считает Александр Давыдов. Это помогло добиться гораздо большего, уверен он.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Александр Давыдов, основатель компаний «СКБ Контур» и NAUMEN:

— Я не только работаю, но и живу в Екатеринбурге. Продаем софт в Москве, а делаем здесь и еще в 70 городах России. Мне сильно повезло по жизни, что я учился и прошел становление в Екатеринбурге, а не в Москве, как многие мои одноклассники по физмат-интернату при МГУ. Тогда здесь у студенческой молодежи не было сословных барьеров. В Москве они были, и эти барьеры устанавливали в головах перегородки. В Москве ты незаметно переставал считать себя равным «мальчикам-мажорам». И это отражалось на жизни, ты занимал «свою» полочку и не претендовал на «не свое» место. В моей голове, благодаря Екатеринбургу, оказалось значительно меньше «перегородок», что позволило добиться бОльшего, чем моим одноклассникам из интерната. Сейчас это преимущество города, кажется, исчезло.

Урал мне необходим, у меня здесь открывается творческая жила. В Москве продавать хорошо, но нового не рождается, а Урал вдохновляет. На Урале хорошо что-либо делать. Горнозаводской уральской культуре уже 300 лет, это 15 поколений.

Здесь для людей работа, достижение результата на работе — это один из важнейших смыслов жизни. А рабочий коллектив — ценность и опора. Поэтому здесь сохранились заводы в жуткие 1990-е, когда зарплату по полгода не платили. Во многих местах люди разбежались, промышленность исчезла. А у нас сохранилась, и поэтому город процветает. И коллектив в компаниях значительно стабильнее, меньше текучки.

Я вернулся жить в Екатеринбург из Москвы в 2001 г., потому что скучал по городу и людям. Создавал новый ИТ-бизнес с нуля по принципу «делай в Екб, продавай в Мск». Помню вонь горящего масла от выхлопа старых изношенных «Жигулей» на улицах. Это был ужас, я задерживал дыхание и убегал от запаха.

Я ценю любые города по возможности прогулок. Полтора-два часа в день ходить мне необходимо. Постепенно старые машины заменялись на новые, вонь с улиц исчезала, город становился благоустроеннее. Набережные обустраивались. Появлялись отличные гостиницы и хорошие дома. Город динамично развивался и в определенный момент европейские города стали проигрывать в сравнении. С 2008 г. ездил в Европу только кататься на лыжах, а с появлением олимпийского Сочи — совсем перестал. Европа стала не нужна.

С 2001 г. в Екатеринбурге я воцерковлялся. Это дало мне глубинное понимание, ощущение России, культура которой выросла из православия. Неверующий человек не знает и не чувствует страны, народа.

Вера наполняет жизнь, делает ее осмысленной. Бизнес и люди стали понятнее. Терпения — больше, суеты меньше. Результаты бизнеса — выше и стабильней. Верующие люди имеют массу скрытых конкурентных преимуществ. Не зря староверы, сохранившие искреннюю веру после петровских времен, были так успешны в предпринимательстве. Верующие люди лучше понимают основы жизни и людей, меньше ошибаются. Сейчас воцерковленные православные — как прежние староверы.

На мой взгляд, сегодня Екатеринбургу не хватает символа святой Екатерины, символа верности, чести и красоты. Городу 300 лет, из которых 200 лет он носил имя святой, 70 лет — имя организатора террора, и последние 30 лет носит имя «неизвестной Кати», потому что трижды отказался от восстановления Екатерининского собора.

Отказ от символа верности и чести лежит тяжелым грузом на городе. Город выбрал наживу и комфорт, отказался от чести. Массовые разводы, низкая рождаемость, эгоизм, погоня за деньгами — это следствие выбора, который приводит к общей депрессии.

Прежде всего, Екатеринбург нуждается не в материальном, не в зданиях, дорогах и тому подобном. А в идеалах, в нематериальных истинах, которые были у него первые 200 лет его жизни и частично сохранились в превращенной коммунистической форме — в советское время. Городу нужно вернуть имя — святой Екатерины, вернуть идеалы, семейные ценности, общественную солидарность, веру в Бога.

Изменить все несложно, нужно школьникам рассказывать истинную историю города. Сейчас будут праздновать 300-летие и расскажут все, отвлекающее от реальной истории. Не будет ни святой Екатерины, ни истории. Город у них будет висеть между небом и землей, без исторической опоры. Надо рассказать причины промышленного освоения Урала, причины появления Екатеринбурга. Отношения государства и частных корпораций, Демидова и Татищева. Разницу подходов Демидовых, вывозивших состояния во Флоренцию, и Строгановых, строивших школы и больницы, развивавших край за свои деньги.

Нужно рассказывать про мрак и ужас 1990-х. Про военную советскую промышленность, что здесь делали и делают сейчас ЗИК, 333, «Вектор» и другие знаменитые заводы. Про космическую гонку, НПО Автоматики, военный Свердловск. Правду рассказать про революцию и кем названы улицы города, кто и как расстреливал царскую семью. Кто взрывал соборы, украшавшие Екатеринбург, и расстреливал священников. Все хорошее и его последствия — и все плохое и его последствия. Такого рассказа истории очень не хватает в школе. И если это сделать для всех школьников города, то город может сильно измениться лет через 15.

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