«Здесь есть практически все, что надо современному человеку для жизни и развития»

«В Екатеринбурге держать слово и уважать свои край важно, знать культурные традиции — необходимо». Владимир Городенкер и Валерия Козлова — о том, что уже есть в Екатеринбурге и что еще нужно городу.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Владимир Городенкер, генеральный директор «Атлас Девелопмент»:

— Екатеринбург — мой родной город, здесь я родился, появилась моя семья, мои дети, зародился мой бизнес, компания «Атлас Девелопмент», которая напрямую влияет на развитие города. Именно Екатеринбург привил мне фундаментальные ценности и принцип «сказал — сделал», которые и стали основой моего «уральского характера», о котором я часто слышу в отзывах о себе от московских коллег.

Екатеринбург — столица Урала, город, где очень комфортно жить и работать. У нас есть практически все, что надо современному человеку для жизни и развития. Динамика за последние десять лет впечатляющая. Сфера услуг и досуга в Екатеринбурге на высоте. Множество красивых современных зданий, включая уникальные проекты международного значения, ряд восстановленных памятников архитектуры украшают улицы города.

Думаю, что городу и Свердловской области надо активнее работать в туристическом направлении, развивать сферу сервиса и загородного отдыха выходного дня. Также хотелось бы больше видеть редевелопмента старых зданий и сооружений, бараков и пятиэтажек. Редевелопмент позволит придать современный облик нашему городу, получить обновление инженерных сетей и придомовых территорий. Озеленение, современное благоустройство, новые парковые зоны с местами отдыха и развлечения для взрослых и детей, прогулочные зоны вдоль набережной создадут живую экологичную среду для жизни человека.

Возможно, нужна утвержденная стратегия развития городской среды, основанная на принципах Active Design (активный дизайн) и Healthy street (здоровые улицы), когда уличное пространство продумано таким образом, что само по себе стимулирует человека к активному образу жизни, открытым коммуникациям жителей, к развитию эстетического восприятия, что в дальнейшем обеспечит эмоциональное благополучие, безопасность и комфорт горожан.

Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости:

— Екатеринбург — это город, который удален и от столиц, и от границ, и этого уже достаточно, чтобы сформировался собственный уникальный уральский характер. Это чувствуется во всем: в культуре, в обществе, в бизнесе. Я выросла и воспитана в условиях, когда держать слово важно, уважать собственный край и культуру важно, знать культурные традиции необходимо, поддерживать и помогать друг другу — норма. Ценности гражданского общества, личности, высокая образованность и трудовой опыт признается всеми. Сильным оказалось и влияние горнозаводской культуры: для уральцев важен коллектив, место приложения труда, важно видеть результат.

Мне кажется, что отличительная черта жителей Екатеринбурга — это изначально высокие требования к себе, к своему делу и к окружающим, уважение личности.

В последние годы город сильно изменился, стал более удобным, современным, экологичным, появилось больше мест для отдыха, значительно расширились зоны культурно-досуговых пространств, появилось много мест для творчества, возникли креативные пространства. Сегодня мы — один из немногих регионов, где бизнес-климат позитивный, где комфортно развивать собственный бизнес, комфортно строить амбициозные проекты. К нам приезжают и открывают здесь свои представительства федеральные компании, строят все новые и новые жилые комплексы, объекты инфраструктуры.

Чего не хватает Екатеринбургу? По сравнению с другими городами, куда я часто езжу в командировки, особенно с более южными, нам не хватает солнца и яркого голубого неба. Еще я была бы рада, если бы достроили метро во всех направлениях, а также вынесли зоопарк за пределы центра города.

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