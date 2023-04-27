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Готовый бизнес с Avito: пользователи покупают пункты выдачи и стоматологии

Готовый бизнес с Avito: пользователи покупают пункты выдачи и стоматологии
Иллюстрация: rbc.ru

В первом квартале 2023 г. интерес к покупке бизнеса в России вырос на 32%. Чаще всего люди покупают интернет-магазины, стоматологические кабинеты и медицинские клиники.

#НОВОСТИ

В 2023 г. предприниматели ищут на Авито действующий бизнес на 32% чаще, чем в 2022-м. При этом в некоторых регионах динамика существенно заметнее: в Удмуртии — почти в 2,5 раза, в Московской области — в 1,5 раза, в Воронежской области и Краснодарском крае — на 50%.

Заметнее всего вырос спрос на стоматологические кабинеты и медицинские клиники (+165% год к году), а также интернет-магазины (+161% за этот же период). Замыкает тройку лидеров бизнес в сфере красоты и ухода за собой: спрос на компании этого сектора вырос вдвое. 

Илья Дудковский, руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Авито рассказал, что самыми востребованными категориями бизнеса в структуре спроса на Авито остаются пункты выдачи заказов (18% от общего спроса), а также предприятия общественного питания (17,5%):

Потенциал развития e-commerce в нашей стране еще далеко не исчерпан: объем электронной торговли растет, онлайн-платформы все активнее проникают в регионы, а значит, и потребность в пунктах выдачи заказов будет расти, а россияне привыкают покупать онлайн все большее число товаров. Закономерно, что чаще предприниматели рассматривают к покупке те сферы бизнеса, которые в текущих условиях демонстрируют устойчивый рост, и спрос в которые относительно стабилен: онлайн-ритейл, общепит, медицина и компании индустрии красоты

В тройку лидеров по темпам роста спроса входит бизнес в сфере красоты и ухода за собой, его покупкой россияне стали интересоваться почти в два раза чаще. При этом в Удмуртии спрос на салоны красоты вырос в семь раз, в Амурской и Нижегородской областях — в 2,4 раза. При этом в некоторых регионах динамика существенно заметнее: в Удмуртии — почти в 2,5 раза, в Московской области — в 1,5 раза, в Воронежской области и Краснодарском крае — на 50%.

В марте между Wildberries и несколькими управляющими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) произошел конфликт из-за штрафов, рассказывал DK.RU. Пункты выдачи в городах-миллионниках объявили забастовку, после чего компания пообещала пойти на некоторые уступки и утвердила новые предложения инициативной группы партнеров. 

Автор: Андрей Широков
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