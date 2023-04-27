Риелторы фиксируют резкое падение продаж в новостройках без ремонта в Екатеринбурге

Эксперты объясняют это тем, что если раньше стоимость ремонта на 1 кв. м была равна 20 тыс. руб., то сейчас это 100 тыс. руб., а если говорить о жилье комфорт- или бизнес-класса, то — 250 тыс. руб.

Риелторы фиксируют резкое падение продаж по новостройкам без ремонта, сообщает телеграм-канал Квартал Миллионеров. По оценкам агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», снижение по квартирам «под чистовую» уже составляет 20% относительно предыдущих лет.

Как говорит риелтор Павел Боровиков, если раньше считали, что стоимость ремонта на один квадратный метр равна 20 тыс. руб., то сейчас это 100 тыс. руб. А если говорить о жилье комфорт- или бизнес-класса, то стоимость квадрата может достигать 250 тыс. руб.

По мнению риелторов из «Кулиговской и партнеры», удорожание ремонта связано с санкциями. Цены существенно повысились из-за прекращения поставок западных материалов. Если сложить все затраты, то стоимость жилья в Екатеринбурге уже приравнивается к ценам в Москве.

Проблему застройщикам создают и предприимчивые горожане, которые вложились когда-то в стройку квартир, а сейчас продают их с хорошей маржой. Так вот эта цена, как правило, на 10-15% ниже, чем в этом же доме стоит квартира от застройщика.

Против застройщиков играет и рынок вторички. Стоимость квартиры, построенной 5-6 лет назад, ниже на 15% «квартиры в бетоне», где еще нужно вложиться в ремонт. Покупатели выбирают квартиры в новых жилых комплексах с современным дизайнерским ремонтом, с качественными материалами отделки, где детально продуманы планировка и функционал помещений. Многие квартиры продаются уже с мебелью, встроенной бытовой техникой и предметами декора — полностью готовые для комфортного проживания.

Не исключено, что стоимость новостроек еще будет расти, считает Павел Боровиков. Одна из основных причин — семейная ипотека как главный драйвер развития стройки.

Напомним, по данным аналитиков, жилье в Екатеринбурге неуклонно дорожает. Так, с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цены на новостройки прибавили 16%, вторичка подорожала на 2,6%. Такие данные приводит «Авито.Недвижимость».

Стоимость аренды жилья тоже увеличивается. По оценке АН «Новосел на Малышева», с февраля 2021 г. по февраль 2023 г. средняя ставка выросла с 19,4 до 27 тыс. руб. — плюс 39,2% (за последний год — на 6,4%).

Самые привлекательные районы для аренды жилья в 2023 г. — Пионерский, ВИЗ, Автовокзал, Химмаш, Синие Камни, Совхоз.

По данным «Авито Недвижимость», в начале 2023 г. чаще всего клиенты интересовались однокомнатными квартирами (52,3%), «двушками» (29,4%) и студиями (11,7%). Спрос на квартиры большего метража не изменился. При этом цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир практически сравнялись. Это специалисты объясняют высокой востребованностью «однушек» и низким спросом на «трешки».

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