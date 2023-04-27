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Hyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФ

Hyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФ
Автор фото: Sahej Brar. Иллюстрация: unsplash.com

Согласно условиям сделки, Hyundai Motor сможет выкупить свой завод в любой момент. В самой компании утверждают, что дискуссии о продаже идут, но решение пока не принято.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Hyundai Motor планирует продать свой петербургский автозавод казахстанской компании и покинуть российский рынок. Как пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейский телеканал MBC, компания ожидает решения властей РФ. В самой компании заявили, что дискуссии о продаже действительно идут, но решение о судьбе российских активов пока не принято.

По данным MBC, согласно условиям сделки Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. Стоимость сделки пока неизвестна, но экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, предполагает источник телеканала.

С какой именно казахстанской компанией договорилась Hyundai Motor, в сюжете не говорится, но в видеоряде показан логотип Astana Motors.

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Hyundai Motor приостановила работу в России в марте 2022 г. из-за специальной военной операции России в Украине. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге, он был запущен в 2010 г. и выпускал 200 000 автомобилей в год, там работали 2600 человек. Там выпускали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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Автор: Андрей Пермяков
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