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Яндекс в три раза увеличил количество сотрудников в зарубежном офисе

Яндекс в три раза увеличил количество сотрудников в зарубежном офисе
Иллюстрация: fishki.net

При этом общие цифры не включают несколько тысяч сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня. Яндекс впервые в истории перевел своих сотрудников на гибридный режим работы.

#НОВОСТИ

Количество сотрудников Яндекса, работающих не из России, выросло почти трехкратно за минувший год. На конец 2021 г. общее число работников за рубежом составляло 607, но за год выросло до 1 727 человек. При этом общие цифры не включают несколько тысяч сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня. Количество таких работников зависит от числа сотрудников в штате.

Известно, что практически все сотрудники Яндекса работают в его операционных дочерних компаниях. У компании, исключая офисы в России, есть такие же за рубежом  в Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Израиле, Шанхае, Сербии, Турции.

В марте Яндекс сообщал, что перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса им нужно будет работать два-три дня в неделю. При этом работники смогут выбрать для работы любой из офисов как в России, так и в международном хабе.Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим. 

Ранее подразделение Яндекса «Яндекс Маркет» нанял на работу экс-менеджеров российского подразделения шведского ритейлера, рассказал DK.RU. Новое подразделение с сотрудниками IKEA сосредоточится на создании сервиса по подбору мебели. Он будет представлять собой онлайн-конструктор с большим количеством элементов, например, кухни или гардеробные системы.

Автор: Андрей Широков
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