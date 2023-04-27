Яндекс в три раза увеличил количество сотрудников в зарубежном офисе

При этом общие цифры не включают несколько тысяч сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня. Яндекс впервые в истории перевел своих сотрудников на гибридный режим работы.

Количество сотрудников Яндекса, работающих не из России, выросло почти трехкратно за минувший год. На конец 2021 г. общее число работников за рубежом составляло 607, но за год выросло до 1 727 человек. При этом общие цифры не включают несколько тысяч сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего дня. Количество таких работников зависит от числа сотрудников в штате.

Известно, что практически все сотрудники Яндекса работают в его операционных дочерних компаниях. У компании, исключая офисы в России, есть такие же за рубежом — в Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Израиле, Шанхае, Сербии, Турции.

В марте Яндекс сообщал, что перевел своих сотрудников на гибридный режим работы, из офиса им нужно будет работать два-три дня в неделю. При этом работники смогут выбрать для работы любой из офисов как в России, так и в международном хабе.Также для некоторых случаев будет доступен удаленный режим.

Ранее подразделение Яндекса «Яндекс Маркет» нанял на работу экс-менеджеров российского подразделения шведского ритейлера, рассказал DK.RU. Новое подразделение с сотрудниками IKEA сосредоточится на создании сервиса по подбору мебели. Он будет представлять собой онлайн-конструктор с большим количеством элементов, например, кухни или гардеробные системы.