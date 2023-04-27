УГМК вкладывается в золото. Зачем им это нужно?

В УГМК пояснили причину покупки золотодобывающих компаний инвестиционной привлекательностью «старейшего и надежнейшего актива». По мнению руководства, это укрепило позиции на рынке цветных металлов.

Сегодня на «Форуме трансформации» УГМК Никита Сухов, начальник управления стратегии ОАО «УГМК», пояснил, почему компания приобрела золотодобывающие активы в прошлом году. По его словам, в кризис цены на цветные металлы «приседают», зато увеличивается инвестиционная привлекательность золота.

Наша себестоимость добычи по сравнению с другими компаниями в мире достаточно высока. Это касается и цинка, и меди. У нас есть необходимость над этим работать. Если раньше золото было побочным металлом, который мы получаем в ходе добычи наших медных и цинковых концентратов, то в прошлом году мы совершили осознанное действие, приобретя активы, которые специализируются на золоте. Теперь это называется ГК «Атлас Майниг», — рассказал он на форуме.

Напомним, в 2022 г. УГМК приобрела компании «Сусуманзолото» и Petropavlovsk, которая производит золото на предприятиях «Пионер», «Маломыр» и «Албын». Для управления золотодобывающими активами создана компания «Атлас майнинг».

«С помощью золотобывающих компаний мы существенно укрепили свою позицию на рынке цветных металлов. Когда весь мир растет, цены на цветные металлы тоже растут. Когда в мире случается рецессия — ковид, Китай закрывается или еще что-нибудь — цены на цветные металлы склонны к падению, потому что спрос на них падает, что мы и видели в предыдущие годы. Люди покупают чуть меньше кабелей, электромашин, компании и государства чуть меньше думают об альтернативной энергетике. Соответственно, цены приседают. Но в такие моменты все инвесторы переживают за свои активы, не знают, в какие валюты вкладываться. Многие из них выбирают золото как старейший и надежнейший актив», — пояснил Никита Сухов.

Он добавил, что, по мнению руководства УГМК, рынок меди в ближайшее десятилетие вырастет как минимум на 20-30%. Но золото поможет не зависеть ни от каких экономических циклов, которые происходят на планете.

Напомним, на Урале на грани закрытия оказались несколько компаний, которые занимаются добычей платины. Их налоговая нагрузка выросла в 3,5 раза, и они готовы заморозить добычу, так как работают в убыток.

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