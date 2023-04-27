Больше не дали: Rutube превращается в YouTube за 30 млрд руб

Реализации плана превращения Rutube в самый мощный видеохостинг России может помешать недавнее увольнение ключевых членов команды Rutube и недостаточное, по мнению сотрудников, финансирование.

Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ) видеохостинг Rutube рассчитывает догнать YouTube по ключевым техническим показателям, потратив на это 30 млрд руб. Rutube рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры, рассказал Коммерсантъ. По словам источника газеты, Rutube хочет увеличить серверные мощности таким образом, чтобы максимальное количество одновременных пользователей сервиса было сопоставимо с уровнем YouTube. Один из источников также сказал, что финансирование внутри ГПМХ уже выделено: «Изначально Rutube запрашивал 50–55 млрд руб.».

В инфраструктурную программу входит расширение сети доставки контента (CDN). По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максима Копосова, средняя цена одного сервера составляет около 2-3 млн руб. «Таким образом, можно понять, что Rutube необходимо около 15 тыс. серверов. Такой объем обычно приобретают крупные компании, такие как Сбер, Яндекс или VK»,— говорит он. По словам Копосова, закупки могут касаться как отечественного оборудования, так и иностранного:

Сумма в 30 млрд руб. на одно лишь расширение CDN кажется избыточной, если только этот план не рассчитан на пять лет. Заявленных инвестиций «вполне достаточно для того, чтобы часть средств направить на CDN, а часть — на улучшение интерфейса, функциональности, надежности работы и удобства платформы в целом.

CDN позволяет распределять содержимое сайта по серверам, географически находящимся в разных местах. В апреле технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил ComNews, что к 15 CDN-серверам, уже размещенным в России и Абхазии, к концу года планируется добавить серверы еще в семи городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане.

Создание собственной CDN-сети, без привлечения сторонних поставщиков таких услуг, позволяет обеспечивать больший контроль над технической составляющей. С другой стороны, это требует значительных капитальных вложений, в частности, в покупку серверов. При этом для размещения серверов-узлов CDN не требуется много стоек, особенно если речь идет о небольшом регионе.

Со стороны трудно оценивать емкость разных CDN-сетей и затраты на их расширение, так как «каждая компания использует разные технологии и подходы к построению сетей». За 30 млрд руб. в текущих рыночных ценах можно построить CDN с пропускной способностью в несколько десятков Тбит/с: Трафик же YouTube в России, по оценке крупных операторов связи, составляет порядка 11-13 Тбит/с.

В феврале гендиректор Rutube Александр Моисеев покинул свой пост и стал руководить проектом гоночного симулятора в АНО «СМП Рэйсинг» Бориса Ротенберга. ГПМХ объявлял, что операционной деятельностью Rutube будет руководить новый заместитель гендиректора холдинга Сергей Косинский.

С марта 2023 г. компания VK занялась созданием собственного CDN-сервиса («сеть доставки контента»), рассказывал DK.RU со ссылкой на три источника на телеком-рынке. Это подтвердили и в самой компании. Параллельно VK планирует переманить с YouTube популярных русскоговорящих блогеров и значительно увеличить свой видеотрафик. На долю YouTube приходится порядка трети интернет-трафика в стране. Если сервис будет отключен, ни одна площадка сейчас не выдержит притока пользователей, пришедших с платформы.