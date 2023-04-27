Предприниматели смогут получить кредит под залог интеллектуальной собственности

По инициативе правительства Москвы при участии Сбербанка компании могут получить займы до 50 млн руб. или поручительство в размере до 95% займа. Заявки принимаются до 31 мая.

В Москве начали реализовывать пилотный проект по кредитованию предпринимателей, которые занимаются наукоемким бизнесом и современными технологиями, говорят Известия. Они смогут получить займы до 50 млн руб. под залог прав на свои идеи и разработки.

Участвовать в программе могут предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Москве и владеющие правами на интеллектуальную собственность. После оценки рыночной стоимости разработок компании могут получить поручительство в размере до 95% займа.

Программа запущена по инициативе правительства Москвы при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера, — рассказала замградоначальника Наталья Сергунина:

Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование, ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов. Заявки принимаются до 31 мая.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что банки получили заявки от бизнеса по программе промышленной ипотеки на 40 млрд руб., в то время как лимит по ней составляет 7 млрд руб. В рамках программы бизнес может получить кредит до 500 млн руб. по льготной ставке 5% на покупку недвижимости для промышленного производства (для технологических компаний ставка — 3%).

Индекс инвестиционных планов промышленных предприятий, который отслеживает Институт Гайдара, в апреле 2023 г. достиг 20 пунктов — максимального значения за 11 лет, рассказывал DK.RU. Это означает, что предприятий, которые планируют вложения в основной капитал, заметно больше, чем тех, кто не намерен инвестировать.