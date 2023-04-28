Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.04
81,56
90,20
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Иллюстрация: РИА Новости

УК также дополняется новой статьей 284.3 об «Оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов».

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Госдума приняла его 18 апреля, Совет федерации одобрил 26 апреля. Ранее осужденным по статье 275 УК РФ (госизмена) давали до 20 лет лишения свободы. Кроме того, законом вводится наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных, сообщает Комменсантъ. За содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных (в том числе участвующих в добровольческих формированиях), вводится наказание в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Напомним, 17 марта этого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как было сказано в заявлении МУС, Путин и Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ».

Этим же законом по статье 205 (террористический акт) максимальный срок наказания был увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Закон предусматривает повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье об организации террористического общества и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ) может грозить срок от 10 до 15 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). За совершение акта международного терроризма (ст. 361 УК РФ) можно будет получить тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения (сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

В начале апреля Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. «У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», рассказывал DK.RU
Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Блогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денегБлогера Блиновскую обвинили в неуплате более 900 млн руб. налогов и отмывании денег
  • Президент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срокПрезидент США Джо Байден объявил о решении выдвигаться на второй срок
  • Hyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФHyundai намерен продать свой завод в России казахстанской компании и покинуть рынок РФ
  • Норма — 100 проектов за год. Как работает одна из крупнейших инженерных компаний регионаНорма — 100 проектов за год. Как работает одна из крупнейших инженерных компаний региона
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.