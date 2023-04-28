УК также дополняется новой статьей 284.3 об «Оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов».

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Госдума приняла его 18 апреля, Совет федерации одобрил 26 апреля. Ранее осужденным по статье 275 УК РФ (госизмена) давали до 20 лет лишения свободы. Кроме того, законом вводится наказание за помощь в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов об уголовном преследовании представителей российской власти или военных, сообщает Комменсантъ. За содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных (в том числе участвующих в добровольческих формированиях), вводится наказание в виде штрафа от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Напомним, 17 марта этого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как было сказано в заявлении МУС, Путин и Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ».

Этим же законом по статье 205 (террористический акт) максимальный срок наказания был увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Закон предусматривает повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье об организации террористического общества и участии в нем (ст. 205.4 УК РФ) может грозить срок от 10 до 15 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). За совершение акта международного терроризма (ст. 361 УК РФ) можно будет получить тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения (сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы).