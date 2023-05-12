Самый недооцененный орган. Зачем и как регулярно обследовать кишечник

Если человек не проходит регулярных специальных обследований, рак кишечника чаще всего диагностируется только на поздней стадии. Что делать, если онкологию все же нашли?

Продолжая тему онкологических заболеваний и различных способов их лечение в России и других странах, DK.RU поговорил с Анжеликой Дробот, генеральным директором компании «Рулаком», официально аккредитованного сервисного партнера по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «АСКЛЕПИОС» в Гамбурге, о раке кишечника. Эксперт уверена: именно об этом органе мы так часто забываем в повседневной жизни, что нередко становится ошибкой с серьезными последствиями.

— На мой взгляд одним из самых недооцененных органов со стороны человека является кишечник. А ведь его роль в процессе пищеварения просто незаменима. И речь здесь не только о механической работе по впитыванию полезных веществ и выделению продуктов питания, но и о флоре кишечника, которая учавствует в процессе пищевариения и в работе нашей иммунной системы.

Согласно статистике, в Германии ежегодно заболевают раком кишечника 33 600 женщин и 39 400 мужчин. Иными словами, это очень часто встречающаеся заболевание, причины возникновения которого окончательно не ясны до сих пор. С научной точки зрения выделяют несколько факторов, которые способствуют развитию рака кишечника:

В случае, если в вашей жизни встречается один из перечисленных факторов — это однозначно повод обратится к врачу и провести колоноскопию или ректороманоскопию. Также стоит подумать о том, как минимализировать воздействие перечисленных факторов. В первую очередь, конечно, стоит повлиять на питание: при потреблении большого количества балластных веществ кишечник постоянно подвергается стимуляции, из-за чего продукты питания быстрее покидают его и влияние токсичных веществ на слизистую оболочку органа уменьшается. Чрезвычайно важно обратить внимание на движение: спорт и уменьшение массы тела, а также отказаться от курения.

Практически все типы рака кишечника возникают из доброкачественных формаций, так называемых железистых полипов. Требуется много лет, прежде чем доброкачественный полип переродится в злокачественное образование. Своевременное удаление полипов и их более поздних форм— аденом — и есть наиболее эффективная профилактика ракового заболевания.

В противном случае симптомы ракового заболевания кишечника проявляются только на поздних стадиях. При этом отмечается:

кровь в стуле,

анемия (низкии гемоглобин),

нерегулярность стула,

изменение в консистенции стула,

потеря веса

В европейских странах проведение гемакультеста (тест на наличие крови в пробе стула), колоноскопии и ректороманоскопии относится к обязательным профилактическим диагностическим мероприятиям с 50 – 55 лет. При своевременном удалении полипов возникновение рака кишечника возможно полностью предотвратить.

Как происходит обследование

При проведении гемокульт-теста проба кала исследуется на наличие невидимой глазу крови. При этом проба берется ежедневно в течение трех дней. При наличии хотя бы одной позитивной реакции требуется проведение колоноскопии. Согласно статистике, при исследовании 1000 гемокульт-тестов 30 из них определяются как позитивные, но только в трех случаях подтверждается рак кишечника. Это говорит о том, что гемокульт-тест требует регулярного проведения и, к сожалению, часто ведет к псевдоположительным результатам. Более эффективно проведение колоноскопии. Согласно статистике, на 1000 проведенных обследований приходится порядка 250 обнаруженных подозрительных образований, из них основная масса оказывается тубулярными аденомами и только в 30 случаях подтверждается рак кишечника на ранней стадии. То есть проведение колоноскопии существенно снижает развитие данного заболевания и помогает обнаружить его на самой ранней стадии. Согласно статистике онкологического регистра Федеративной Республики Германия, в среднем в течение пяти лет этой процедуре подвергаются порядка 2,8 млн жителеи страны. При этом квота рисков инвазивной процедуры достаточно мала, потенциальные кровотечения возникают в среднем в 1,6% обследований, перфорации кишечника — в 0,2%.

В качестве альтернативных методик исследования кишечника можно назвать вертуальную компьютерную томограмму или МРТ. В первом случае проведение компьютерной томограммы имеет существенныи минус, потому что связано с высокой лучевой нагрузкой. Обе методики могут также только визуализировать наличие образования, но не обеспечить забор гистологической пробы — приходится возвращаться к колоноскопии.

В случае обнаружения ракового образования требуется проведение дополнительных диагностических мероприятии:

Следует отметить, что онкомаркеры не всегда являются показательными при раке кишечника, поэтому к их трактовке нужно подходить только в совокупности с результатами других исследований. Наиболее важным онкомаркером является РЭА (раковый эмбриональный антиген).

Лечение заболевания

В случае, если раковая опухоль установлена на ранней стадии, инструментом первого выбора является оперативное лечение. При полном удалении образования с учетом наложения кишечного анастомоза прогноз пациентов определяется как исключительно положительный.

Согласно статистике, 2\3 опухолей кишечника располагаются в области толстого кишечника и могут быть оптимально удалены без вывода колостомы (Anus Praeter). Только в случае наличия сложнои кишечной непроходимости, связанных с перитонеальным карцинозом (распространением заболевания в лимфатических узлах брюшнои полости) или сопуствующих заболеваний оперирующий хирург формирует вывод колостомы.

Локализация оставшейся трети опухолей кишечника приходится на прямую кишку. И даже здесь в 85% всех случаев также можно сохранить целостность кишечника и обычный образ жизни пациента. Только в случае расположения опухоли в области ампулярного отдела прямой кишки непосредственно на мускулатуре сфинктера проведение органосохраняющей операции невозможно. Необходимая радикальность оперативного решения требует в таких ситуациях полного удаления прямои кишки и наложения постояннои колостомы. Но это единичные случаи.

В случае невозможности проведения радикального оперативного вмешательства в рамках лечения используют комбиринованную химиотерапию.

При наличии колоректальных карцином с глубинным проникновением в стенку кишечника и поражением лимфатических узлов перед операцией проводится курс радиохимиотерапии, что позволяет максимально подготовить пациента к предстоящей операции за счет возникновения эффекта синергии, при котором один тип терапии увеличивает эффективность другого.

Лучевая терапия проводится не только в месте локализации опухоли, но и по регионам лимфатическх узлов. В большинстве случаев затрагиваются также органы малого таза.

В случае наличия единичных очагов ракового процесса в области печени или легких возможно также выполнение оперативного вмешательства по их удалению. При работе на печени также используется радиочастотая абляция или химиоэмболизация метастаз.

При множественном поражении лимфатических узлов брюшнои полости в постоперативном режиме чрезвычаино эффективен HIPEC (внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия). Принципиально раковые клетки намного восприимчивее к повышенному температурному режиму, чем здоровые клетки нашего организма, поэтому постоперативное промывание брюшной полости химиотерапевтическим раствором под высокои температурой может быть очень эффективным.

Эта внутрибрюшная химиотерапия является одним из последних достижений в области онкологии, но, к сожалению, она еще полностью не прижилась в России. Тем не менее данный тип лечения существенно улучшает шансы больных раком кишечника с развитием перитонеального карциноза на длительную и стойкую ремиссию. В Германии данный тип терапии широко применяется последние десять лет.

Дело в том, что на поздних стадиях развития рака кишечника злокачественные поражения распространяются по лимфатическим узлам брюшнои полости. Их полное удаление несовместимо с жизнью. Поэтому даже при выполнении очень радикальных операции возможна ассимиляция мелких очагов, которые локализуются в структурах брюшной полости и могут со времнем дать начало росту новых образований. Чтобы прервать этот процесс, брюшина промывается термичными химиотерапевтическими препаратами.

Для проведения HIPEC требуется высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование, качественно оснащенная операционная, а также слаженная бригада, состоящая из онкологических хирургов, химиотерапевтов и онкологов с опытом проведения подобных операций.

Технологически сначала проводится ревизия брюшной полости, оценивается локализация, уровень проникновении метастаз, их размеры и степень, что находит свое выражение в специальном индексе. При индексе первичнои оценки менее 15 ед. HIPEC особенно продуктивен. После проведения циторедукции опухолевого распространения осуществляется процесс химиоперафузии, в брюшную полость вводятся химиопрепараты, разогретые до 42-43 градусов. Воздействие длится порядка 90 минут, после чего растворы эвакуируют из операционного пространства и рану ушивают.

Других возможностей борьбы с перитонеальным карциноматозом пока нет. К слову, этот же способ лечение очень эффективен при раке яичников.

Преимущрества HIPEC очевидны:

Действие на клеточном уровне, потому что тепловоздействие вскрывает защиту раковой клетки.

Высокая результативность.

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