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В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными

В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными
Иллюстрация: пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Компания «УГМК-Застройщик» планирует сдать мультифункциональный шестиэтажный комплекс в эксплуатацию в июне 2024 года. Объем инвестиций в проект составит в 2,5 млрд рублей.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Гастромолл станет новой точкой притяжения в деловом районе «Екатеринбург-Сити». Здание будет шестиэтажным. На первом этаже разместится гастрорынок со свежими фермерскими продуктами и точками общепита. Им будет управлять команда Руслана Мухаметшина, сеть ресторанов которого (GOOD COMMUNITY) работает в «Башне «Исеть».

В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными 1

Фишкой проекта станут террасы с панорамным видом на «Екатеринбург-Сити». Там предусмотрены lounge-зоны для отдыха, переговорные и ресторанные веранды под открытым небом.

В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными 2

На третьем этаже комплекса разместятся офисы. В здании предусмотрен большой паркинг.

Напомним, что в квартале «Екатеринбург-Сити» запланировано строительство еще двух жилых небоскребов. Они будут 48-этажными, на 6-этажном стилобате. Застройщику предстоит добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» на «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения.  

Ранее DK.RU сообщил, что в екатеринбургском «Пассаже» откроют фудмаркет, а в «Гринвиче» — пять ресторанов. Компания «Малышева, 73» уже приступила к обновлению фуд-корта на четвертом этаже «Пассажа». После реконструкции на площадке будут работать 15 ресторанов.

В свою очередь в фудмаркете Estory в «Гринвиче» готовятся к открытию сразу пяти новых заведений:

  • Oh Tea;
  • «Лепим и варим»;
  • «Креветки и мидии»;
  • Fluffy Fluffy;
  • «Скажите сыр».

Фото в тексте: пресс-служба «УГМК-Застройщик».

Автор: Виктория Говорковская
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