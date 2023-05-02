В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными

Компания «УГМК-Застройщик» планирует сдать мультифункциональный шестиэтажный комплекс в эксплуатацию в июне 2024 года. Объем инвестиций в проект составит в 2,5 млрд рублей.

Гастромолл станет новой точкой притяжения в деловом районе «Екатеринбург-Сити». Здание будет шестиэтажным. На первом этаже разместится гастрорынок со свежими фермерскими продуктами и точками общепита. Им будет управлять команда Руслана Мухаметшина, сеть ресторанов которого (GOOD COMMUNITY) работает в «Башне «Исеть».

Фишкой проекта станут террасы с панорамным видом на «Екатеринбург-Сити». Там предусмотрены lounge-зоны для отдыха, переговорные и ресторанные веранды под открытым небом.

На третьем этаже комплекса разместятся офисы. В здании предусмотрен большой паркинг.

Напомним, что в квартале «Екатеринбург-Сити» запланировано строительство еще двух жилых небоскребов. Они будут 48-этажными, на 6-этажном стилобате. Застройщику предстоит добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» на «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения.

Ранее DK.RU сообщил, что в екатеринбургском «Пассаже» откроют фудмаркет, а в «Гринвиче» — пять ресторанов. Компания «Малышева, 73» уже приступила к обновлению фуд-корта на четвертом этаже «Пассажа». После реконструкции на площадке будут работать 15 ресторанов.

В свою очередь в фудмаркете Estory в «Гринвиче» готовятся к открытию сразу пяти новых заведений:

Oh Tea;

«Лепим и варим»;

«Креветки и мидии»;

Fluffy Fluffy;

«Скажите сыр».

Фото в тексте: пресс-служба «УГМК-Застройщик».