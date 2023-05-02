В «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл с lounge-зонами и переговорными
Компания «УГМК-Застройщик» планирует сдать мультифункциональный шестиэтажный комплекс в эксплуатацию в июне 2024 года. Объем инвестиций в проект составит в 2,5 млрд рублей.
Гастромолл станет новой точкой притяжения в деловом районе «Екатеринбург-Сити». Здание будет шестиэтажным. На первом этаже разместится гастрорынок со свежими фермерскими продуктами и точками общепита. Им будет управлять команда Руслана Мухаметшина, сеть ресторанов которого (GOOD COMMUNITY) работает в «Башне «Исеть».
Фишкой проекта станут террасы с панорамным видом на «Екатеринбург-Сити». Там предусмотрены lounge-зоны для отдыха, переговорные и ресторанные веранды под открытым небом.
На третьем этаже комплекса разместятся офисы. В здании предусмотрен большой паркинг.
Напомним, что в квартале «Екатеринбург-Сити» запланировано строительство еще двух жилых небоскребов. Они будут 48-этажными, на 6-этажном стилобате. Застройщику предстоит добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» на «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения.
Ранее DK.RU сообщил, что в екатеринбургском «Пассаже» откроют фудмаркет, а в «Гринвиче» — пять ресторанов. Компания «Малышева, 73» уже приступила к обновлению фуд-корта на четвертом этаже «Пассажа». После реконструкции на площадке будут работать 15 ресторанов.
В свою очередь в фудмаркете Estory в «Гринвиче» готовятся к открытию сразу пяти новых заведений:
- Oh Tea;
- «Лепим и варим»;
- «Креветки и мидии»;
- Fluffy Fluffy;
- «Скажите сыр».
Фото в тексте: пресс-служба «УГМК-Застройщик».