Российская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев

2 мая скончался всемирно известный модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. Ранее, 30 апреля, на 86-м году из жизни ушел Вячеслав Зайцев. Дизайнера госпитализировали с внутренним кровотечением.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно от его супруги, передает РБК. Причина смерти пока не называется, однако известно, что с 2016 г. он боролся с раком. Два года назад в интервью газете «АиФ» Юдашкин рассказывал, что сначала очагом были почки, а потом метастазы пошли по всему телу, включая голову.

Валентин Юдашкин — уроженец Московской области. В 1986 г. окончил с отличием Московский индустриальный техникум (два диплома: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика»). Первую коллекцию, состоявшую из 150 моделей, создал в 1987 г. В 1991-м представил её в Париже.

Мировой успех к Юдашкину пришёл с коллекцией «Фаберже», которая также была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В перспективе модельер основал популярные бренды Дом моды Валентина Юдашкина и Yudashkin Jeans. Показы проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.

Работы Юдашкина являются экспонатами Музея костюма в Лувре, Государственного исторического музея в Москве, Калифорнийского музея моды (США).

Юдашкину было 59 лет.

В воскресенье, 30 апреля, скончался другой известный модельер Вячеслав Зайцев. Известно, что в этот день его госпитализировали с внутренним кровотечением. Он умер в реанимации. С 2016 г. Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Вячеслав Зайцев — уроженец г. Иваново. В 1962 году он окончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 г. в Москве открылся Дом моды им. Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.

В конце 1980-х гг. Зайцев стал одним из первых советских дизайнеров, одежду которых начали показывать на Неделях моды в Париже. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

Ему шёл 86-й год.

Ранее DK.RU сообщал, что в феврале в результате дорожного происшествия погиб Борис Остроброд, основатель компании и одёжного бренда Sela. Ему было 65 лет.