Стивен Кинг из «трофейного Луганска»: на рынок вышли нелегальные издатели

«Если читатель хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко»: нелегальных Роулинг и Кинга продают по 2 тыс. руб.

Джоан Роулинг, Стивен Кинг и другие любимые россиянами писатели в знак простеста против проводимой страной внешней политики объявили о приостановке работы с издательством «Эксмо-АСТ». После этого издательство обнаружило, что книги писателей опубликовали в свободном доступе в интернете, но сделать с этим экс-партнеры писателей ничего не могут: «…у нас нет прав на эту книгу и мы не можем защитить в суде иностранного автора». Более того, печатные версии книг появились на маркетплейсах по космическим ценникам.

Роман Стивена Кинга «Сказка», официально не выходивший в России, продают на маркетплейсах — его напечатало издательство «Трофейная книга» из Луганска (в системе «СПАРК-Интерфакс» информации о такой компании нет), сообщает Коммерсантъ. Цена печатного экземпляра «Сказки» на «Авито» и «Юле» варьируется в районе 2–2,5 тыс. руб. Ее распространяют без ISBN, уникального обязательного номера книжного издания, который в соответствии с международной классификацией присваивают каждой изданной книге, чтобы распространять ее официально. Роман Джоан Роулинг (под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) «Чернильно-черное сердце» о детективе Корморане Страйке точно так же продают в России неофициально (оригинал вышел в августе 2022 г.).

Как говорил в конце прошлого года президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, из-за отсутствия книжных новинок западных писателей издательство недополучило 2–3% продаж. Но заменить Кинга и Роулинг не получится:

В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина.

Источник «Коммерсанта» в книжной отрасли сообщил, что это проблема, с которой маркетплейсам еще предстоит научиться эффективно бороться. Если «Авито» и «Юла» считаются площадками для распространения товаров частными лицами, то, к примеру, на Wildberries или Ozon пиратская продукция считается недопустимой. В Wildberries внедрили сервис «Цифровой арбитраж», которым пользуются и продавцы книг:

Он позволяет издательствам самостоятельно, напрямую, проверять правоустанавливающие документы при возникновении подозрений на нарушение их авторских прав другими игроками.

На фоне резкого роста цен на книги, ухода зарубежных правообладателей и борьбы с маркетплейсами книжные магазины вынуждены наращивать продажи подходящих альтернативных товаров, рассказывал DK.RU. В марте 2023 г. доля книг в ассортименте московских книжных и интернет-магазинов составила 40% против 55% годом ранее. Доля книг в продажах книжных сетей падает как за счет расторжения договоров с зарубежными правообладателями, так и за счет роста цен на 40% за два года.