«В КОЙКУ — И ТОЧКА»: оригинальный Tinder покидает Россию

Tinder объявил об уходе из России к 30 июня. После начала военной операции на Украине приложение для знакомств прекратило рекламные кампании. Пользователи в шутку выбирают варианты импортозамещения.

Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня, говорит РБК, ссылаясь на данные из ежегодного отчета. «Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка», — сообщили в релизе. Match Group — американская интернет-компания со штаб-квартирой в Далласе, которой принадлежит более 40 сайтов и приложений знакомств. Помимо Tinder это также присутствующие в России Azar, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time. Что именно будет означать заявление Match Group для российских пользователей ее сервисов, в отчете не уточняется.

После начала специальной военной операции у пользователей Tinder пропала возможность оплачивать платные услуги в приложении со счета банковской карты или через системы ApplePay и GooglePay, но владельцы iPhone могли оплатить подписку на Tinder со счетов мобильных телефонов МТС или «ВымпелКома».

Гендиректор «Мамбы» Андрей Бронецкий отметил, что и в случае с Match Group окончательный уход может означать недоступность скачивания ее приложений в российских версиях AppStore и Google Play:

Пока это только заявление, давайте посмотрим, что будет действительно сделано. Возможно, они оставят приложение для тех пользователей, которые уже зарегистрированы, но сделают недоступным для новых пользователей, а также запретят пользователям, физически находящимся на территории России, использовать сервис — именно так поступили Badoo. Сейчас Tinder занимает на российском рынке около 25%. Прекращение работы приведет к тому, что его пользователи будут перетекать в российские приложения для знакомств, и большинство — в «Мамбу».

В марте 2022 г. о прекращении работы в России объявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz. Их владелец, американская Bumble Inc., сообщала, что удалит приложения App Store и Google Play в России и Белоруссии.

Бронецкий отметил, что аудитория «Мамбы» за 2022 год выросла на 20%, в том числе благодаря уходу Badoo из России. «При этом не стоит забывать, что часто пользователи используют два-три приложения для знакомств. Могли сидеть как в Tinder, так и в «Мамбе», так что с уходом такого крупного конкурента у нас могут возрасти не только регистрации, но и другие «качественные» метрики — время, проведенное в приложении, платежи, другая активность пользователей».

Глава сервиса «Теамо» Анна Гришачева отметила, что процесс притока аудитории из Tinder начался раньше, и если предположить, что приложение станет недоступно ни для новых, ни для существующих пользователей, то останется колоссальная аудитория, которая будет искать альтернативу:

Последние несколько месяцев мы обновляем «Теамо» и работаем над тем, чтобы продукт стал современнее и привлекательнее для новой аудитории, поэтому мы, конечно, рассчитываем на рост регистраций и оборота. Если Tinder действительно станет недоступен для пользователей из России, то вполне можно прогнозировать рост в 20–30%.

В 2019–2021 гг. Tinder входил в тройку лидеров России по числу уникальных пользователей, уступая Badoo (второе место) и «Одноклассникам» (бессменный лидер в указанный период). Месячный охват Tinder в России на декстопных и мобильных устройствах (включая приложение), по данным исследовательской компании Mediascope, в марте 2023 г. составлял 1,1 млн человек старше 12 лет. По этому показателю приложение замыкает пятерку крупнейших сервисов для знакомств. Лидером в этой категории является «ДругВокруг», охват которого превышает 2,1 млн. На втором месте в рейтинге находится «Мамба» (почти 2 млн), далее следуют «Фотострана» (1,3 млн) и Tabor (1,2 млн).

Пользователи интернета уже предложили заняться импортозамещением платформы по аналогии с сетью фастфуда, переназвав Tinder «В КОЙКУ — И ТОЧКА».

