«Не можешь купить — возьми в аренду». В России простимулируют развитие фермерского бизнеса

Арендные фермерские хозяйства могут появиться вблизи крупных городов. Это благоприятно скажется на развитии сельского хозяйства и привлечет в отрасль новых предпринимателей, считают авторы инициативы.

На землях сельскохозяйственного назначения вблизи крупных городов предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду. Как пишет газета Известия, с инициативой выступила компания «Этажи».

По словам Антона Саукова, руководителя центра загородной недвижимости «Этажей», мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в сферу и возведения доступного и востребованного жилья, в том числе, в рамках механизма государственно-частного партнерства.

В числе предложений, направленных в Минстрой и Минсельхоз, — создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров.

Это, с одной стороны, будет способствовать повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель, популяризации этой сферы экономики, с другой — позволит получить дополнительные ресурсы для увеличения производства сельхозпродукции. А для участников проекта еще и обеспечит доступное жилье, — подчеркнул Сауков.

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Павел Сигал, первый вице-президент делового объединения «Опора России», называет инициативу своевременной, отмечая, что аренда хороша тем, что позволяет попробовать свои силы в том или ином виде бизнеса:

У людей растет интерес к предпринимательству, если это можно делать вблизи крупного города, то есть пользуясь инфраструктурой и в то же время занимаясь сельским хозяйством, то эту идею стоит проверить на практике.

В Минсельхозе сообщили, что указанная инициатива в ведомство еще не поступила. После получения она будет рассмотрена в установленном порядке.

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