«Рефтинская» готовится поставлять продукцию в страны Персидского залива

Птицефабрика успешно прошла аудиторскую проверку Gulftic-ICSC Halal и получила сертификат «Халяль». Отправлять на экспорт планируется как тушки куриц и субпродукты, так и колбасные изделия.

Птицефабрика «Рефтинская» получила сертификат «Халяль» для экспорта продукции в страны Персидского залива. Предприятие успешно прошло аудиторскую проверку Gulftic-ICSC Halal и получило международный сертификат, который позволяет поставлять продукцию не только в российские регионы, где есть потребность в халяльных продуктах, но также в страны СНГ и страны Персидского залива: Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман и Иран.

Руководитель отдела качества АО «Птицефабрика «Рефтинская» Елена Шелковкина рассказала, что на предприятии несколько дней работали аудиторы Gulftic-ICSC Halal. Они проверяли, насколько площадка предприятия соответствует требованиям международных стандартов «Халяль».

Например, есть ли у нас молельная комната, возможность проведения ручного убоя птицы на отдельной площадке, сертифицированные резчики, отсутствуют ли харамные продукты и ингредиенты т.д., — пояснила представитель предприятия.

Для сертификации была заявлена вся группа продукции «Рефтинской», от тушки и субпродуктов до полуфабрикатов и колбас. Далее птицефабрике предстоит пройти регистрацию продукции, запланированной на экспорт, получить сертификаты соответствия и сертификаты на отгрузку продукции в конкретные страны.

Известно, что еще в декабре 2022 г. птицефабрика была аттестована специалистами Россельхознадзора и получила разрешение на экспорт продукции в страны Персидского залива.

Напомним, в начале марта 2023 г. стало известно, что АО «Птицефабрика «Рефтинская» впервые с 2018 г. закончила год с чистой прибылью. По словам управляющего директора «Уральской агропромышленной группы» Ирины Макаровой, по итогам 2022 г. прибыль птицефабрики составила порядка 50 млн руб. В 2023 г. на модернизацию птицефабрики «Рефтинская» будет выделено около 500 млн руб.

Также DK.RU сообщал ранее, что в ноябре 2022 г. арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Птицефабрики «Рефтинской» и обязал «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП) провести внеочередное собрание акционеров с тем, чтобы назначить нового генерального директора.