Школа на 1500 мест появится напротив парка им. Маяковского

Новое учебное заведение с большим спортивным кластером получило положительное заключение госэкспертизы. Застройщика выберут после получения федерального финансирования.

Напротив Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге построят школу на 1500 мест. В ее состав войдет также спортивный кластер со стадионом, игровыми площадками и зоной отдыха.

Проект школы уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что образовательное учреждение встанет в очередь на получение федерального финансирования, после чего объявят тендер среди строительных компаний.

Школа будет расположена в границах набережной Исети, ул. Ткачей и Щорса. На территории планируется выделить землю в том числе для спортивного кластера со стадионом, игровыми площадками и зоной отдыха.

Ранее на территории, отведенной под школу, планировалось возвести Дворец водных видов спорта. Проект спорткомплекса был готов еще в 2013 г., но позже планы изменились. Напомним, ранее DK.RU писал об уникальности Дворца водных видов спорта. В архитектурном бюро ARCHINFORM, которое спроектировало объект, функции комплекса продумали так, чтобы он был доступен для занятий водными видами спорта жителям города.

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