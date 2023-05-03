В Свердловской и Тюменской областях будут развивать автомобильный туризм

Это будет пилотный проект, который запустят на уровне федерального правительства. Его подробности решено обсудить в июне на форуме в Санкт-Петербурге.

Свердловская и Тюменская области могут войти в число регионов, где запустят пилотную программу по развитию автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры.

В официальном телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области сказано, что идею во время совещания с Владимиром Путиным высказал зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В качестве пилотного проекта я предлагаю начать с проекта трассы Санкт-Петербург – Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток. Мы рассмотрим ее с министрами и губернаторами на ближайшем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу, обсудим это на площадке Госсовета, комиссии (Госсовета) по туризму, — сказал Чернышенко.

Напомним, проект трассы сначала был заметно скромнее: планировалась дорога Москва – Казань, но в 2022 г. проект было решено продлить, в итоге трасса, строительство которой уже ведется, пройдет через всю страну. Осенью 2022 г. стало известно, что стоимость проекта заметно выросла, но останавливать работы власти не планируют.

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