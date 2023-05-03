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Государство предложило россиянам нести сбережения в пенсионные фонды

Государство предложило россиянам нести сбережения в пенсионные фонды
Иллюстрация: РИА Новости

Мишустин: правительство запускает программу долгосрочных сбережений граждан. Новый финансовый инструмент поможет получить дополнительный доход к пенсии.

#НОВОСТИ

Правительство разработало поправки в законодательство, которые запускают новую программу долгосрочных сбережений граждан. Проект разработан по поручению президента. Глава Минфина Антон Силуанов добавил, что новый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, приумножать сбережения за счет инвестирования в надежные инструменты.

Процесс будет находиться под контролем государства, а доходность в среднесрочной перспективе ожидается выше, чем по депозитам в банках.

Чтобы попасть в программу, граждане достигшие 18 лет, будут заключать договор с выбранным негосударственным пенсионным фондом. На счет в нем можно будет перевести уже сформированные пенсионные накопления, а также перечислять новые взносы, оценил новшество на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин:

А государство будет софинансировать эти средства в течение первых трех лет, добавлять до 36 тыс. руб. в год. Сбережения формируются за счет собственных взносов, ранее сформированных пенсионных накоплений или взносов от работодателя. Размер и периодичность взносов гражданин определяет самостоятельно.

Государство выделит каждому участнику программы максимум 108 тыс. руб. за три года в качестве софинансирования. Чем ниже будет доход человека, тем выше объем софинансирования: при доходе человека менее 80 тыс. руб. государство удвоит вложения. А тем, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, из бюджета выделят 1 руб. на 4 руб. человека. Участники смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб. при уплате взносов до 400 тыс. руб. в год. Сформированные по программе средства наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств.

Слабое место государственных программ стимулирования накоплений — низкий уровень софинансирования, рассказывал DK.RU. Главная проблема же — накопившееся за годы недоверие граждан к тому, что государство будет бережно относиться к их деньгам, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина: «Надо научиться государству, его уполномоченным органам выполнять свои обещания. А пока мы видим противоположное: каждое поколение теряет деньги».

Автор: Андрей Широков
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