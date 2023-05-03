Новые законы мая: россияне встают в очередь на геномную регистрацию

С 29 мая запретят регистрацию на юрлиц товарных знаков с географических объектов. Помимо этого питерским музыкантам запретят петь на улицах без согласования с Комитетом по культуре и другие новшества.

В мае расширится законодательная база и появятся нововведения, которые правительство приготовило для россиян. Изменения затронут самые разные сферы жизни. С 1 мая будут ужесточены правила проведения выступлений для уличных музыкантов Санкт-Петербурга. Согласно изменениям, любые песни под гитару, стихи или танцы должны будут согласовываться с Комитетом по культуре Смольного и администрациями районов.

Также с 1 мая в силу вступят поправки, согласно которым пенсию и социальные выплаты наличными будет выдавать только «Почта России». Теперь средства можно будет получить только через почтальона или в отделении. С 17 мая налоговые органы обяжут россиян информировать о смерти физлиц банки, которые ранее сообщали в налоговую службу о счетах этих граждан. В пояснительной записке к закону говорится, что такие меры направлены на уменьшение рисков мошеннических действий со счетами умерших.

С 8 мая список граждан, подлежащих геномной регистрации, будет расширен. Теперь собирать ДНК будут у осужденных и отбывающих наказание в виде тюремного заключения. Также сбору генома будут подлежать подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Ранее процедуре подвергались только осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает URA.RU.

Закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним начнет действовать с 9 мая. Штраф за привлечение детей к курению электронных сигарет увеличится до 5 тыс. руб, а для родителей и опекунов — до 7 тыс. При этом за продажу никотинсодержащей продукции будет назначен штраф до 600 тыс. руб.

С 15 мая начнут действовать законы, упрощающие признание участников спецоперации погибшими или без вести пропавшими. Также будет упрощена выдача справки о гибели военнослужащего. Так, участник СВО может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет никаких сведений о его месте пребывания. После получения статуса пропавшего без вести члены семьи военного через три месяца смогут инициировать процедуру признания его погибшим.

В мае вступит в силу ужесточение наказания за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 апреля, рассказывал DK.RU. Закон начнет действовать с 10 мая.

С 29 мая будет запрещено регистрировать товарные знаки, которые могут ввести покупателя в заблуждение. По словам сенатора Лилии Гумеровой, регистрация знаков с географическим объектом на юрлиц, которые не имеют к нему отношения, наносит ущерб местным региональным производителям и потребителям.