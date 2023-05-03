Два украинских беспилотника попытались атаковать Кремль. Собянин запретил запуск дронов

Атака была предпринята в ночь на 3 мая, однако сообщение об этом пресс-служба Кремля распространила только во второй половине дня. Мэр Москвы ввёл бессрочный запрет на запуск беспилотников в столице.

Два украинских беспилотника были нацелены на Кремль. Военные и спецслужбы благодаря своевременным действиям с применением систем радиолокационной борьбы вывели их из строя. Пострадавших и материального ущерба в результате инцидента нет, сообщают Известия со ссылкой на Кремль.

Отдельно отмечается, что президент России Владимир Путин в результате попытки атаки не пострадал. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путина в момент атаки в кремлевской резиденции не было: он работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

В Кремле расценили действия Киева как террористический акт и покушение на президента накануне Дня Победы. Москва оставляет за собой право ответить на это нападение «где и когда посчитает нужным», говорится в сообщении Кремля. Планы провести парад на Красной площади 9 мая остаются в силе.

Между тем столичные власти запретили полеты беспилотных летательных аппаратов.

Приняли решение о введении с сегодняшнего дня [3 мая] запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти, — отмечается в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

Решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, сказано там же.

Несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и повлечет за собой административную и уголовную ответственность, — подчеркнул Собянин.

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