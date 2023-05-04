Экспорт лесоматериалов упал почти на четверть, необработанного дерева — в 2,7 раза

Поставки в ЕС прекратились полностью, Япония и США сократили импорт почти вдвое, а Корея — на 18,7%. Переориентация на Восток может изменить ситуацию, но спрос и цены на древесину снижаются.

Экспорт пиломатериалов в 1 кв. 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,9%, до 4,5 млн кубометров, пишет Коммерсант со ссылкой на данные агентства «Рослесинфорг». Падение повторяет динамику всего 2022 г., по итогам которого поставки за рубеж упали на 22% — до 23,4 млн кубометров.

Основной поставляемой за рубеж продукцией стали доски и брус из сосны, ели и лиственницы.

Причина снижения экспорта — западные санкции. Поставки в страны Евросоюза прекратились полностью, Япония сократила импорт на 47,7%, США — на 40,3%, Корея — на 18,7%.

Основные поставки пиломатериалов сейчас идут в 15 стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока. По итогам 1 кв. 2023 г. на Китай и Узбекистан совокупно пришлось свыше 74% всего экспорта против 56% годом ранее.

Переориентация на восточное направление сможет заменить потери в этом сегменте рынка уже до конца текущего года, прогнозирует директор «Рослесинфорга» Павел Чащин.

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Между тем продолжает падать и экспорт кругляка (круглый лесоматериал — необработанный спиленный ствол дерева, Прим.Ред.), вывоз которого также был ограничен.

С января по март 2023 г. поставки кругляка упали в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 586 тыс. кубометров. Существенный объем экспорта сохраняется сейчас только в сегменте березового лесосырья — 87% объемов уходит в Китай.

Одновременно с этим практически на всех мировых рынках наблюдается сниженный уровень спроса на пиломатериалы, что приводит к последовательному снижению цен, добавили в агентстве WhatWood.

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