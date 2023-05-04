Рейсы по России отменяют один за другим: правительство РФ сократило финансирование

Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России, поскольку правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники. Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили на 1,5 млрд руб., с 9 млрд примерно до 7,5 млрд.

В 2022 г. на нее выделяли 9 млрд руб, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства, региональные рейсы в 2022-м просубсидировали на 7,8 млрд руб. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 г. В 2023 г. Минтрансу поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17%.

Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями. В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет.

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что под сокращение могли попасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта:

Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение. Быстро сократить поддержку по проектам реконструкций транспортной инфраструктуры тоже сложно: с Минтрансом уже могут быть заключены договоры, проавансированы какие-то первые работы. С другой стороны, потенциально сокращение поддержки межрегиональных рейсов болезненнее для отрасли, ведь эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. А направления на Дальний Восток раскатывать не нужно, они никуда не исчезнут и без субсидий.

Кроме того, местные власти теперь попали в сложное положение — с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры под будущие рейсы, а с другой — сокращают финансирование. При этом в течение года бюджеты и других программ субсидирования авиаотрасли могут пересмотреть.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров.

Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев:

Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом. При этом гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет, по-видимому, отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд руб. Этот год для перевозчиков в сравнении с предыдущим окажется более тяжелым. Сейчас складывается ощущение, что этот фактор для отрасли более болезненный, чем частичный пересмотр программы № 1242.

Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации, — сообщили в Nordwind Airlines. Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий. В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло.

В ближайшее время полеты на Sukhoi Superjet 100 могут быть остановлены в связи с отсутствием запчастей для российско-французских моторов, писал DK.RU. Российские авиакомпании ожидаемо столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. В «ИрАэро» сообщили, что у компании есть несколько запасных свечей. В «Якутии» сказали, что новых свечей у компании нет, но перевозчику должно хватить старых до конца 2023 г. О дефиците свечей также сообщили в авиакомпании «Азимут».