Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.05
79,30
87,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рубль опять укрепился: курсы валют опустились до самых низких значений за месяц

Рубль опять укрепился: курсы валют опустились до самых низких значений за месяц
Иллюстрация: Сбербанк

В обозримой перспективе следует вновь ожидать укрепления рубля, считают эксперты. А если Россия радикально улучшит свое положение в экономике, возможно возвращение курса доллара к 60 руб.

#НОВОСТИ

Курсы доллара и евро опустились до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 4 мая. Доллар опустился ниже 78 руб. В то же время евро упал ниже 86 руб., дойдя до отметки 85,95 руб.

2 мая директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться, пишут Известия.

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 руб. за доллар. А если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 руб.

Восстановление импорта, высокий спрос на иностранную валюту, выход Shell в проекте «Сахалин-2», а также долгосрочные фундаментальные факторы оказывают давление на рубль, рассказывал DK.RU. В ближайшее время эксперты допускают рост курса доллара до 83-84 руб. Этот риск усиливает отсутствие позитивных фундаментальных факторов, высокий спрос на иностранную валюту и ограниченное ее предложения в России, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. На рубль давят долгосрочные фундаментальные драйверы, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.«Титановая долина» ищет подрядчика для строительства завода. Цена вопроса — 1,16 млрд руб.
  • Российская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав ЗайцевРоссийская мода теряет звёзд. Скончались Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев
  • «Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»«Инициатор травли чаще всего педагог, а причина — те, кто стоит в стороне»
  • Банки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убыткиБанки Ozon и Вайлдберриз расхлебывают миллионные убытки
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.