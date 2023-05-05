Рубль опять укрепился: курсы валют опустились до самых низких значений за месяц

В обозримой перспективе следует вновь ожидать укрепления рубля, считают эксперты. А если Россия радикально улучшит свое положение в экономике, возможно возвращение курса доллара к 60 руб.

Курсы доллара и евро опустились до самых низких значений с 3 и 4 апреля соответственно, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 4 мая. Доллар опустился ниже 78 руб. В то же время евро упал ниже 86 руб., дойдя до отметки 85,95 руб.

2 мая директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин высказал мнение, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля. Экономист объяснил, что прогнозы относительно экономики РФ продолжают улучшаться, пишут Известия.

Накануне финансовый аналитик Михаил Беляев высказал мнение, что в ближайшие два месяца базовый курс будет колебаться в районе 80–81 руб. за доллар. А если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или как-то серьезно ухудшится положение в экономике США, возможно возвращение курса доллара к 60 руб.