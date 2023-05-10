Российская экономика впервые с 2014 г. вошла в десятку экономик мира

На первом месте среди крупнейших в мире осталась экономика США, вторая в рейтинге — экономика Китая. С 2014 г. России никак не удавалось преодолеть порог согласно требованиям Всемирного банка.

Рейтинг стран по ВВП рассчитывается на основе данных национальных статистических служб за последний год или квартал. За последние 9 лет России не удавалось попасть в рейтинг — в 2014 г. с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е, сообщили Известия со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб. Сообщается, что Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что впервые cоответствует восьмому месту рейтинга.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 г. на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер. Предсказанный в 2023 г. экономический рост оптимистичнее ожиданий МВФ, Всемирного банка и ЦБ РФ. По итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов. Эта цифра является минимальным значением с 2002 г.

Инфляция в апреле составила всего 2,5%, а экономика растет быстрее, чем ожидалось, утверждает ЦБ. Однако бюджетный дефицит может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики. Банк России сохранил ключевую ставку на этом уровне уже в пятый раз подряд, но обозначил ее возможное повышение на ближайших заседаниях, рассказывал DK.RU. В ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться ниже 4%, по итогам 2023 г. она составит 4,5-6,5%, полагает ЦБ.

В свою очередь глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, доктор экономических наук, академик РАН, рассказал DK.RU, что «мы сможем иметь дешевые деньги, если откажемся от вывоза капитала и ужесточим валютное регулирование». По его словам, Россия переживает уникальный период: одновременную смену технологических укладов, которая происходит раз в 50 лет, и политическую революцию, которая сопровождается серьезными конфликтами и ведет к изменению центра мировой хозяйственной системы.