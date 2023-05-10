Сможет ли Россия слезть с «пластиковой иглы»? Минпромторг ищет решение

Союз переработчиков пластмасс попросил правительство отложить запрет на оборот в России упаковки из пластика в связи с внешнеполитической ситуацией. Но без этого Россия может утонуть в отходах.

Работа по запрету оборота пластиковой упаковки проводится в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственным за реализацию Федерального проекта является ППК «РЭО», сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ведомство совместно с отраслевыми ассоциациями и компаниями анализирует возможности ограничения оборота с целью снижения вреда наносимого экологии при ее утилизации. В настоящее время Минпромторг оценивает релевантность альтернатив различным позициям упаковки, наличие соответствующих производств на территории России и прочие факторы, сообщают Известия.

Упаковка занимает до 50% от всех 50 млн т твердых коммунальных отходов, образуемых в России каждый год. Около половины всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается, — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев:

Запрет пластика — это не просто общемировой тренд. Главная цель запрета — минимизация образования отходов и переход к экономике замкнутого цикла, где значительная часть вторсырья идет повторно в оборот, а не на полигон. Плюсов масса: меньше отходов, полигонов и свалок в стране, а главное — сохранение природных ресурсов. Упаковка занимает до 50% от всех 50 млн т твердых коммунальных отходов, образуемых в России каждый год. Около половины всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается.

Однако отказ от существующих видов упаковки, выработанных на основе технических требований, потребует полного переоснащения пищевых производств, что не представляется возможным в настоящий момент с учетом геополитической ситуации, считают в Союзе переработчиков пластмасс.

Решение экологических проблем через запреты неэффективно, любые ограничительные меры должны быть детально проанализированы. Кроме того, предлагаемый переход на альтернативные упаковки в большинстве случаев приведет к росту цен, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

Бездумный отказ от современных видов упаковки может привести к серьезным потерям продовольствия и образованию сотен тысяч тонн пищевых отходов. При этом пока неясно, готова ли наша промышленность в разы увеличить производство непластика. В России необходимо создавать условия для сбора и переработки пластика.

Запрет на оборот пластика в стране нанесет большой удар по производителям такой упаковки, а также ударит по потребителям, которые получат продукт дороже на 30–50%. Сейчас компании не готовы к переходу на альтернативные материалы. Например, стоимость бумажных трубочек в пять раз выше обычных пластиковых — такой переход приведет к подорожанию этой продукции, а перевыпуск может занять до трех лет.

Союз предложил альтернативную меру — наладить экологический учет. Его можно осуществить на базе маркировки товаров «Честный знак»: внедрить в QR-код информацию о составе тары. Это позволит отследить путь товара от производителя к потребителю, регион, город, где остается упаковка. Исходя из этих данных можно будет определить, где скапливается наибольший объем полимерных отходов. Так можно будет создать карту инвестиционной активности в сфере утилизации и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Развитие отрасли переработки отходов расширит применение более современных и экологичных видов упаковочных материалов, пригодных для повторного цикла использования, говорится в документе.

Запрет оборота с заменой на альтернативные виды (стекло, бумагу и так далее) может привести к закрытию цехов по производству полимерной упаковки, считают эксперты. Производители соков столкнутся с серьезными трудностями вплоть до банкротства — действующее оборудование рассчитано под розлив продукции именно в этот вид упаковки, для другой он технически невозможен, рассказал президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков.Современная пищевая отрасль — это предприятия, которые на 50–60% состоят из упаковочных цехов, оснащенных оборудованием для фасовки продуктов питания в полимерные виды тары, уточнил сказал «Известиям» генеральный директор «Союза переработчиков пластмасс» Петр Базунов. Если введут запрет на производство такой упаковки, большинство этих цехов закроют, уточнил он.