За сутки в Свердловской области зарегистрировано 77 новых возгораний

Продолжает гореть более 104 га в разных районах области. В минувшие выходные, напомним, власти запросили федеральную помощь для борьбы с огнем.

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 77 природных пожаров на площади 104 693 га. Появилось 12 новых возгораний, огонь охватил 27 286 га, потушено 20 пожаров на 4 659,9 га, пишет ЕАН.

Пожарным удалось локализовать 20 возгораний в Асбесте, Ревде, Слободо-Туринском районе на площади более 23 га, два пожара локализованы в Березовском городском округе и Талице, три в Верхней Пышме, четыре в Тугулыме.

Пока не локализованы 37 пожаров на почти 77 га, это возгорания в Невьянске, Тугулыме, Сухом Логу, Богдановиче, Пышминском, Байкаловском, Камышловском районах и в Березовском. В Асбесте остаются непотушенными три пожара на почти 12 га, также зафиксированы точки возгорания в Артемовском, Талице, Ирбитском районе. В Реже горит 6340 га, там остаются непотушенными четыре пожара.

Напомним, в минувшие выходные Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. На вечер 6 мая действовало 53 пожара — огнем было охвачено более 33 га леса, 15 возгораний за сутки удалось локализовать, еще 8 пожаров удалось полностью ликвидировать. Регион запросил федеральную поддержку, в область прилетел глава ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин.

К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. С утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край. И сейчас нам очень нужна помощь наших жителей. Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным. Но нужно больше людей. В первую очередь — взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Отметим, в региональных лесах установлен режим ЧС, доступ туристов на особо охраняемые природные территории и в лесопарковые зоны ограничен.