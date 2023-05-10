В Солнечном и Академическом перекрывают несколько улиц

До конца мая в новых микрорайонах города из-за строительства трамвайных веток будет перекрыта часть улиц. Также поменяется несколько автобусных маршрутов.

В Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга до конца мая перекроют для проезда несколько улиц.

С 10 по 31 мая будет закрыто движение транспорта по ул. Чемпионов от дома №1 до ул. Лучистой, а также по пр. Академика Сахарова от дома №78 до ул. Вильгельма де Геннина. В связи с этим временно поменяется схема движения автобусов № 50, 58, 59, они будут ходить по пр. Академика Сахарова — ул. Анатолия Мехренцева — ул. Павла Шаманова — ул. Вильгельма де Геннина.

Дороги перекрывают из-за строительства трамвайных веток.

Как ранее писал DK.RU, трамвайную ветку из Академического начнут тестировать в августе 2023 г., на это время назначены первые тестовые прогоны транспорта. Напомним, эта трамвайная ветка будет проложена от ул. Академика Парина до кольца на ул. Волгоградской. Новая ветка будет присоединена к существующей в начале августа. После того, как пути будут проложены, в городе запустят два новых маршрута: до остановок трамваев «ЦПКиО» и «Фрезеровщиков».

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