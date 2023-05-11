Экс-банкир построит на берегу Исети офисное здание

Компания «Новые строительные технологии» получила разрешение на строительство административного здания на ул. Народной Воли. Оно станет единым комплексом с апартаментами девелопера PRINZIP.

Компания «Новые строительные технологии» планирует возвести офисник в 2,4 тыс. кв. м с подземной автостоянкой на ул. Народной воли, 52. Сейчас там находится пустырь.

Застройщику потребовалось заключение историко-культурной экспертизы, поскольку речь идет об историческом центре города. В этой локации расположены здания-памяники: бывшая усадьба Железнова, здания земской управы и комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина. Акт экспертизы опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Источник изображения: 2ГИС.

Как сообщает «Коммерсант», административное здание будет реализовываться в едином комплексе с апартаментами компании PRINZIP.

Разрешение на строительство офисника было получено в марте 2023 г., оно действует до февраля 2024 г.

«Новые строительные технологии» — компания Сергея Грудина. До сентября 2015 г. он работал в должности председателя правления банка «Кольцо Урала». Потом перешел в «УГМК-Холдинг». В марте 2021 г. «УГМК-Холдинг» продал «Кольцо Урала» Московскому кредитному банку. В январе 2022 г. юрлицо «Кольца Урала» прекратило деятельность.

Ранее DK.RU рассказал о плане благоустройства набережной за Ледовой ареной. В проект включена и ул. Народной воли. Работы пройдут в три этапа. В середине марта эксперты, привлеченные к проведению историко-культурной экспертизы участка улицы Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург, дали положительное заключение на строительство.